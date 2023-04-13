Патрик Кэйн: «Тэйвс – легенда. Джонатан был лучшим игроком «Чикаго» в 6-м матче серии с «Бостоном» в 2013 году»

Теги Чикаго НХЛ Джонатан Тэйвс Патрик Кэйн Хоккей

Патрик Кэйн считает Джонатана Тэйвса легендарным игроком.

«Чикаго» сообщил, что не предложит 34-летнему хоккеисту новый контракт. Игрок покидает клуб, в котором провел всю карьеру.

«Джонатан Тэйвс – легенда. Он изменил эту организацию. То, что он сделал за свою карьеру, впечатляет. И в целом то, что он сделал для города.

Тэйвс отлично ладит с болельщиками, с людьми. Это человек, который вел вперед нашу команду. Он легенда.

Джонатан был мне как брат. Он был намного более зрелым, чем я, когда пришел в лигу, и даже опережал свои годы. 

У меня много отличных воспоминаний и на льду, и вне его. Мне очень повезло оказаться с ним в команде в одно время и провести вместе все эти годы.

Я оглядываюсь назад на все невзгоды, через которые мы прошли как команда. Тэйвс прошел через все сложности со здоровьем в «пузыре» [в 2020 году]. Он, вероятно, был лучшим игроком «Чикаго» в «пузыре».

Я оглядываюсь назад на три Кубка Стэнли. Джонатан был лучшим игроком на льду в шестом матче [серии с «Бостоном»], когда мы выиграли в 2013 году.

В 2015 году победа на домашнем льду была особенной. Тэйвс был лидером всех этих команд», – сказал нападающий «Рейнджерс», выступавший в «Чикаго» вместе с Тэйвсом.

4 комментария

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Maxim Shumov
Ответ Дмитрий Якушевич
На пике в одном сезоне точно был даже лучше чем Кросби)
Это когда же?))
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Al561
Карьера недолгая, но выиграл все, на командном уровне.
3 КС в качестве капитана команды, Конн Смайт
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Дмитрий Якушевич
На пике в одном сезоне точно был даже лучше чем Кросби)
0
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Пинающий Достоинства
Как-то одного матча маловато))
+1
0
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