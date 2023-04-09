Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Оттавой», у него 110 очков в 80 играх
Никита Кучеров сделал две голевые передачи в матче с «Оттавой» (4:7).
Форвард «Тампы» продлил результативную серию (2+4) до 4 игр.
Всего в 80 матчах текущего чемпионата НХЛ россиянин набрал 110 (30+80) очков.
Сегодня за 19:36 (6:15 – в большинстве) у Кучерова 2 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «минус 3».
"Сотня" уже не так статусно смотрится, когда уступаешь доминанту в 40 и более очков)
Это как забить 50 шайб, в эпоху пикового Халла-младшего, закидывавшего по 80)