Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Оттавой», у него 110 очков в 80 играх

сделал две голевые передачи в матче с «Оттавой» (4:7).

Форвард « » продлил результативную серию (2+4) до 4 игр.

Всего в 80 матчах текущего чемпионата россиянин набрал 110 (30+80) очков.

Сегодня за 19:36 (6:15 – в большинстве) у Кучерова 2 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «минус 3».