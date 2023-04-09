Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Оттавой», у него 110 очков в 80 играх

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров сделал две голевые передачи в матче с «Оттавой» (4:7).

Форвард «Тампы» продлил результативную серию (2+4) до 4 игр.

Всего в 80 матчах текущего чемпионата НХЛ россиянин набрал 110 (30+80) очков.

Сегодня за 19:36 (6:15 – в большинстве) у Кучерова 2 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «минус 3».

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4 комментария

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sergio_ua
Похоже, эта регулярка будет первой в карьере с отрицательной полезностью
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Deathspell Omega
Ответ АРХАТ
Макдэвид обесценил в этом сезоне 100 очков) "Сотня" уже не так статусно смотрится, когда уступаешь доминанту в 40 и более очков) Это как забить 50 шайб, в эпоху пикового Халла-младшего, закидывавшего по 80)
По такой логике и показатели МакДэвида ничего не стоят по сравнению с 215 очками Грецкого и 199 очками от Марио Лемье...
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AminO2
Ответ АРХАТ
Макдэвид обесценил в этом сезоне 100 очков) "Сотня" уже не так статусно смотрится, когда уступаешь доминанту в 40 и более очков) Это как забить 50 шайб, в эпоху пикового Халла-младшего, закидывавшего по 80)
Наоборот, это целая толпа народа, пробивающая в этом сезоне сотню, обесценивает личный рекорд уроженца Онтарио. Это как жителю СССР побывать в капстране в 1979 и в 1997, очень разный бэкграунд.
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АРХАТ
Макдэвид обесценил в этом сезоне 100 очков)
"Сотня" уже не так статусно смотрится, когда уступаешь доминанту в 40 и более очков)
Это как забить 50 шайб, в эпоху пикового Халла-младшего, закидывавшего по 80)
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