«Сиэтл» впервые вышел в плей-офф НХЛ. Клуб проводит 2-й сезон в лиге

Теги Кубок Стэнли НХЛ Сиэтл Дэйв Хэкстол Хоккей

«Сиэтл» впервые вышел в плей-офф НХЛ, клуб проводит 2-й сезон в лиге

«Кракен» обеспечил себе место в розыгрыше Кубка Стэнли после победы над «Аризоной» (4:2) в регулярном чемпионате. 

Команда под руководством Дэйва Хэкстола набрала 96 очков в 78 играх и занимает первое из двух мест wild card от Западной конференции. 

В прошлом сезоне «Сиэтл» набрал 60 очков в 82 матчах. Клуб показал лучший прогресс по очкам в истории НХЛ для новичков лиги, если сравнивать второй сезон с первым. 

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14 комментариев

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vds2077
удивительное преображение за межсезонье, как по игре, так и по результату.
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mantruck
Команда с перспективой, в следующем сезоне ещё Шон Райт к основе подтянется
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4etlanin
Ответ 4etlanin
На 90 процентов будет серия с другими новичками Вегасом. Конечно, всё возможно и с Кингз может что-нибудь случиться, но хотелось бы этой встречи. Будет реально интересно. Может даже интересней, чем серии на Востоке. Тут и подоплёка будет. Две новые франшизы бьются.
Кстати серия может быть с репетицией, 2 последние игры регулярки у них как раз между собой.
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4etlanin
На 90 процентов будет серия с другими новичками Вегасом. Конечно, всё возможно и с Кингз может что-нибудь случиться, но хотелось бы этой встречи.
Будет реально интересно.
Может даже интересней, чем серии на Востоке.
Тут и подоплёка будет.
Две новые франшизы бьются.
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Егор Ковынёв
Красавцы! 🔥💯
+2
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Зубы Дзюбы
А как чмырили в прошлом сезоне когда они сброд собрали
+4
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Yaroslove
Выпустили таки Кракена )) Мне кажется, они и плей-офф пошуметь могут ))
+6
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Иван Шуткин
Успех Вегаса вряд - ли повторять в ближайшие десятилетия
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Anton_k
молодцы. могут в первом раунде потрепать нервов
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Nikolay Ryabchikov
Что Вегас, что кракен - аномалия какая то)))
Столько клубов годами не могут выйти в плоф, а тут с нуля результаты
+2
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Рамиль Кизимов
А год-полтора назад с них ржали все кому не лень, когда на драфте расширения они специально обходили звездных хоккеистов
+3
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Амфитрион
В теории могут еще и Королей подвинуть. Хотя на Западе вообще непонятно с кем лучше или хуже встретиться.
+6
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klochkovgss@mail.ru
На второй год существования франшизы, реально круто!
+22
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Mikl_5555
это они у вегаса подсмотрели..
+17
-1
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