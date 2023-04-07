«Сиэтл» впервые вышел в плей-офф НХЛ. Клуб проводит 2-й сезон в лиге
«Сиэтл» впервые вышел в плей-офф НХЛ, клуб проводит 2-й сезон в лиге
«Кракен» обеспечил себе место в розыгрыше Кубка Стэнли после победы над «Аризоной» (4:2) в регулярном чемпионате.
Команда под руководством Дэйва Хэкстола набрала 96 очков в 78 играх и занимает первое из двух мест wild card от Западной конференции.
В прошлом сезоне «Сиэтл» набрал 60 очков в 82 матчах. Клуб показал лучший прогресс по очкам в истории НХЛ для новичков лиги, если сравнивать второй сезон с первым.
Будет реально интересно.
Может даже интересней, чем серии на Востоке.
Тут и подоплёка будет.
Две новые франшизы бьются.
Столько клубов годами не могут выйти в плоф, а тут с нуля результаты