«Сиэтл» впервые вышел в плей-офф НХЛ, клуб проводит 2-й сезон в лиге

«Кракен» обеспечил себе место в розыгрыше Кубка Стэнли после победы над «Аризоной» (4:2) в регулярном чемпионате.

Команда под руководством Дэйва Хэкстола набрала 96 очков в 78 играх и занимает первое из двух мест wild card от Западной конференции.

В прошлом сезоне « » набрал 60 очков в 82 матчах. Клуб показал лучший прогресс по очкам в истории НХЛ для новичков лиги, если сравнивать второй сезон с первым.