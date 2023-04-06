Щитов считает, что Сведберга неверно удалили при счете 2:1 в пользу «Авангарда»: «Из-за этого эпизода матч перешел в овертайм»

Никита Щитов считает, что судьи допустили ошибку с удалением хоккеиста «Авангарда»

«Авангард» уступил « » (2:3 ОТ, 1-2 в серии) в третьем матче финала Восточной конференции.

При счете 2:1 в пользу «Авангарда» на 55-й минуте в третьем периоде защитник «ястребов» был удален на две минуты за задержку клюшкой в единоборстве с Артемом Лукояновым. «Ак Барс» реализовал большинство и сравнял счет.

– «Ак Барс» – хорошая команда с опытными мастерами в нападении, но все-таки, считаю, « » должен был доводить матч до победы.

Хозяева уверенно вели 2:0, пропустили гол и ключевую роль, думаю, сыграло удаление Виктора Сведберга.

Была борьба, у него клюшка была в двух руках, но ему подбивали ногу, он упал и за собой утащил игрока «Ак Барса». На мой взгляд, двух минут там не было.

– Получается, это судейская ошибка?

– Все люди ошибаются. Не думаю, что это было предвзято. Судья находился в том месте и ему так показалось, но, на мой взгляд человека, который играл в хоккей, удаления не было.

Сведберг правильно возмущался. Дамир Шарипзянов тоже сказал, что удаление «50 на 50». Понятно, что игроки в плей-офф не могут открыто высказаться из-за возможного штрафа.

Странно, что на этот момент не обратили внимания. Возможно, эпизод разберут, ведь из-за него матч перешел в овертайм, – сказал бывший защитник клубов .

Главными арбитрами игры являлись Сергей Беляев и Константин Оленин.