Щитов считает, что Сведберга неверно удалили при счете 2:1 в пользу «Авангарда»: «Из-за этого эпизода матч перешел в овертайм»
Никита Щитов считает, что судьи допустили ошибку с удалением хоккеиста «Авангарда»
«Авангард» уступил «Ак Барсу» (2:3 ОТ, 1-2 в серии) в третьем матче финала Восточной конференции.
При счете 2:1 в пользу «Авангарда» на 55-й минуте в третьем периоде защитник «ястребов» Виктор Сведберг был удален на две минуты за задержку клюшкой в единоборстве с Артемом Лукояновым. «Ак Барс» реализовал большинство и сравнял счет.
– «Ак Барс» – хорошая команда с опытными мастерами в нападении, но все-таки, считаю, «Авангард» должен был доводить матч до победы.
Хозяева уверенно вели 2:0, пропустили гол и ключевую роль, думаю, сыграло удаление Виктора Сведберга.
Была борьба, у него клюшка была в двух руках, но ему подбивали ногу, он упал и за собой утащил игрока «Ак Барса». На мой взгляд, двух минут там не было.
– Получается, это судейская ошибка?
– Все люди ошибаются. Не думаю, что это было предвзято. Судья находился в том месте и ему так показалось, но, на мой взгляд человека, который играл в хоккей, удаления не было.
Сведберг правильно возмущался. Дамир Шарипзянов тоже сказал, что удаление «50 на 50». Понятно, что игроки в плей-офф не могут открыто высказаться из-за возможного штрафа.
Странно, что на этот момент не обратили внимания. Возможно, эпизод разберут, ведь из-за него матч перешел в овертайм, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.
Главными арбитрами игры являлись Сергей Беляев и Константин Оленин.
Я про удаление говорил, которого в плей-офф быть не должно, т.е. такое не должны судьи свистеть
Нужно давать играть
В этой серии "голову не открывает" никто, сверхгрубой игры нет!
Хороший мужской, силовой хоккей!
Удалять нужно за явное - выброс шайбы, подножка, удар в голову и т.д.
А вы игру видели вообще? Эпизод с задержкой это когда Якупов Сафонова в концовке по лицу отоварил? Ну если даже с таким спорить... то я вообще не знаю.