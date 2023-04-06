Щитов считает, что Сведберга неверно удалили при счете 2:1 в пользу «Авангарда»: «Из-за этого эпизода матч перешел в овертайм»

Теги Ак Барс Авангард судьи Никита Щитов видео КХЛ Кубок Гагарина Виктор Сведберг Хоккей

Никита Щитов считает, что судьи допустили ошибку с удалением хоккеиста «Авангарда»

«Авангард» уступил «Ак Барсу» (2:3 ОТ, 1-2 в серии) в третьем матче финала Восточной конференции.

При счете 2:1 в пользу «Авангарда» на 55-й минуте в третьем периоде защитник «ястребов» Виктор Сведберг был удален на две минуты за задержку клюшкой в единоборстве с Артемом Лукояновым. «Ак Барс» реализовал большинство и сравнял счет.

– «Ак Барс» – хорошая команда с опытными мастерами в нападении, но все-таки, считаю, «Авангард» должен был доводить матч до победы.

Хозяева уверенно вели 2:0, пропустили гол и ключевую роль, думаю, сыграло удаление Виктора Сведберга.

Была борьба, у него клюшка была в двух руках, но ему подбивали ногу, он упал и за собой утащил игрока «Ак Барса». На мой взгляд, двух минут там не было.

– Получается, это судейская ошибка?

– Все люди ошибаются. Не думаю, что это было предвзято. Судья находился в том месте и ему так показалось, но, на мой взгляд человека, который играл в хоккей, удаления не было.

Сведберг правильно возмущался. Дамир Шарипзянов тоже сказал, что удаление «50 на 50». Понятно, что игроки в плей-офф не могут открыто высказаться из-за возможного штрафа.

Странно, что на этот момент не обратили внимания. Возможно, эпизод разберут, ведь из-за него матч перешел в овертайм, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

Главными арбитрами игры являлись Сергей Беляев и Константин Оленин.

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44 комментария

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Максим Викторович
Ак Барсу вчера реально повезло, на этом везение полностью закончится, думаю, что это последний выигранный матч казанского клуба в плей-офф Кубка Гагарина.
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AlexanderRUS
Ответ marshal .masha
Как относится? Удалили за дело, в рамках правил.
В рамках татарских правил, забыли добавить
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Владимир Гришин
Так и относится. Реализовывай свои моменты, чтобы удаление игрока не могло повлиять на результат.
Никак это не относится. Если одной команде дали десять раз играть в большинстве и она не забила, но пропустила после левого удаления, то это вина судей, а не команды
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Владимир Гришин
Ответ Samsonov_24_4_11_15
Так это проблемы Авангарда, что реализовать не смогли, но как относится к проблеме удаления/неудаления Сведберга?
Так и относится. Реализовывай свои моменты, чтобы удаление игрока не могло повлиять на результат.
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marshal .masha
Ответ Эд..19
Нереализованное бол-во в овертайме, два супермомента Телегина опять же в овере, профуканные 5 подряд минут бол-ва в начале матче, минута с лишним 5 на 3 - забивай, не хочу ! Несколько раз можно было решить судьбу матча в свою пользу. Но нет. Будут мусолить тему того, что Авангард проиграл из-за судей, а не из-за своей криворукости ))
Авангард всю игру хочет играть пять на три , а если и так проиграют судья всё равно будет крайним, что не дал играть пять на два)
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marshal .masha
Ответ Worship
Ну слушай, там выброс шайбы был очевиден и удаления тоже были очеведны, и то что ава не забивает это их проблемы. Но со Сведбергом не было удаления, так же как и эпизод с Якуповым где вроде как была задержка
Ну и Витю удалили за дело, в чём проблема?
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Владимир Гришин
Ответ Денис Дьяконов
тольше всех кубков нахапали, бедненькие
Что, все кубки тоже судьи подарили?
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marshal .masha
Ответ Samsonov_24_4_11_15
Так это проблемы Авангарда, что реализовать не смогли, но как относится к проблеме удаления/неудаления Сведберга?
Как относится? Удалили за дело, в рамках правил.
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Денис Дьяконов
Ответ Владимир Гришин
А я - нет
все люди разные
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Владимир Гришин
Ответ Денис Дьяконов
я уверен, что во всех двух победах казанцев ключевую роль всегда играли судьи
А я - нет
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Эд..19
Нереализованное бол-во в овертайме, два супермомента Телегина опять же в овере, профуканные 5 подряд минут бол-ва в начале матче, минута с лишним 5 на 3 - забивай, не хочу ! Несколько раз можно было решить судьбу матча в свою пользу. Но нет. Будут мусолить тему того, что Авангард проиграл из-за судей, а не из-за своей криворукости ))
Так это проблемы Авангарда, что реализовать не смогли, но как относится к проблеме удаления/неудаления Сведберга?
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иваныч
Ответ Максим Викторович
Не было там никакого удаления, Лукоянов сам виноват.
И я об этом
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GoodZilla
Ответ Ильнур Нуриев
Авангард играл 5 на 3 и в овертайме играли в большинстве что им помешало то забить и выиграть как всегда у вас виноваты другие но не вы сами
Я не говорил, что проиграли из-за судей
Я про удаление говорил, которого в плей-офф быть не должно, т.е. такое не должны судьи свистеть
Нужно давать играть

В этой серии "голову не открывает" никто, сверхгрубой игры нет!
Хороший мужской, силовой хоккей!
Удалять нужно за явное - выброс шайбы, подножка, удар в голову и т.д.
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Максим Викторович
Ответ иваныч
Сведбег большой парень длинные руки, длинная клюшка, Витя заводит клюшку перед Лукьяновым, но не прижимается к нему, Лукьянов чувствуя руку Вити прижимает его руку своей рукой, т. е. локтем и падает, судья видит эту картину и поднимает свою руку, удаление, Витя не понимает за что. В итоге удаление, и изменёние в счёте, по телевизору повторы несколько раз показывают, это то что я видел.
Не было там никакого удаления, Лукоянов сам виноват.
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Максим Викторович
Ответ zhan33
удаление Сведберга было верным, он начал задерживать Лукоянова ещё до падения и какой-то борьбы. Лукоянов обходил бы защитника, не будь задержки клюшкой
Лучше бы игры КХЛ обслуживали судьи из НХЛ, которые не будут заинтересованы в исходе того или иного матча.
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kalelove123@mail.ru
Ответ Worship
Угараешь? Там намеренно ногу убрал что бы не врезаться, но вратарь видимо решил больше в актёра поиграть и упал. А как тебе старые примеры в духе толчок Воронкова Ковальчука в дверцу, или вот свежее Радулова например за толчки в спину Малыхину или пару лещей Шарипзянову после свистка. Ну не серьёзно ж
Ногу намеренно убрал, но задел🤔
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kalelove123@mail.ru
Ответ Максим Викторович
Нефиг специально подставляться, намеренно преграждать путь движения нападающему.
Ага во вратарской зоне🤣
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Максим Викторович
Ответ zhan33
удаление Сведберга было верным, он начал задерживать Лукоянова ещё до падения и какой-то борьбы. Лукоянов обходил бы защитника, не будь задержки клюшкой
В овертайме хоккеисту Авангарда казанский игрок попал клюшкой в лицо, но удаления так и не последовало.... Как вообще это понимать?!
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Марат Адилов
Ответ Dr Gonzo
На повторе отлично видно, что Сведберг смотрит налево, затем выставляет клюшку и ногу в сторону Лукоянова. Задержка клюшкой 100%. Падает Сведберг уже после задержки и падает именно потому что еще и ногой пытался блокировать Луку. Чего здесь пограничного? Единственное пограничное удаление в этой игре (и то я считаю, что оно скорее было) это удаление Хафизуллина. Контакт там был, но игрок Авы упал после него и явно по своей инициативе. С этим эпизодом где каждый зрячий видит какой шлагбаум поставили Лукоянову никаких сравнений. Судят вообще пока прилично. Единственная грубая ошибка пропущенный фол Буше в концовке второй игры.
во 2 игре Радулов Малыхина в спину после свистка норм так огрел, уверенные 2 минуты, которые судьи побоялись дать. потом еще в конце игры Шарипзянову крагой в лицо натолкал, в такой толкотне на пятаке контакте с физиономией соперника - это всегда 2 мин за грубость, но помнишь ты конечно только момент с Буше. во вчерашней игре больше напрягает, что все омские мало-мальские зацепы свистелись, а вот аналогичные моменты казанцев пропускались. я конечно понимаю, что они с самого начала аномально много удалились, но это было по их вине (нарушение состава, выброс шайбы) зачем потом по ходу игры намеренно уравнивать количество штрафа у команд?
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Максим Викторович
Ответ kalelove123@mail.ru
Когда вратаря Ак Барса сшибают это нормально?
Нефиг специально подставляться, намеренно преграждать путь движения нападающему.
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Максим Викторович
Всем привет! Я вообще считаю, что за подобный судейский произвол Оленина и Беляева нужно наказывать автоматической дисквалификацией до конца плей-офф. Такие непрофессиональные судьи не должны обслуживать игры плей-офф КХЛ. Кто теперь будет отвечать за эту грубейшую ошибку, сильно повлиявшую на исход встречи?
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Денис Дьяконов
Ответ Владимир Гришин
Из года в год слышу что все победы Ак Барса благодаря судьям. Вот ни разу никто ещё сам не проиграл, всех засудили. Только кубка Гагарина в Татарстане давно не было что-то.
тольше всех кубков нахапали, бедненькие
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Эд..19
Нереализованное бол-во в овертайме, два супермомента Телегина опять же в овере, профуканные 5 подряд минут бол-ва в начале матче, минута с лишним 5 на 3 - забивай, не хочу ! Несколько раз можно было решить судьбу матча в свою пользу. Но нет. Будут мусолить тему того, что Авангард проиграл из-за судей, а не из-за своей криворукости ))
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Dr Gonzo
Ответ Worship
Ну слушай, там выброс шайбы был очевиден и удаления тоже были очеведны, и то что ава не забивает это их проблемы. Но со Сведбергом не было удаления, так же как и эпизод с Якуповым где вроде как была задержка
"так же как и эпизод с Якуповым где вроде как была задержка"
А вы игру видели вообще? Эпизод с задержкой это когда Якупов Сафонова в концовке по лицу отоварил? Ну если даже с таким спорить... то я вообще не знаю.
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Владимир Гришин
Ответ Worship
Не, ну все, че уж под одну гребёнку. А вот например непредвзятые коментаторы на КХЛ тоже к тому же подтверждение
Подтверждение чему? Что каждый год судят в пользу Казани? Я смотрю матчи Ак Барса по ТНВ и не знаю, что там комментаторы говорят, но думаю что всякие "судейские заговоры" они вряд ли обсуждают.
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