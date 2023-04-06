Гендиректор ФХР Курбатов о серии с Канадой: «Все эти слухи – буря в стакане. Никаких контактов не было, никто у нас ничего не спрашивал»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Сборная Канады по хоккею НХЛ Кубок мира Дмитрий Курбатов Р-Спорт Хоккей

Гендиректор ФХР высказался об идее проведения серии между сборными России и Канады

Ранее вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли опроверг информацию о планах проведения серии с участием сборных России и Канады, о которых сообщил комментатор Алексей Андронов.

«Все эти слухи – это буря в стакане. Никаких контактов не было, никто у нас ничего не спрашивал.

Есть Кубок мира – это история НХЛ. Нам интересно там сыграть для развития хоккея. Создается новый продукт, который можно еще раз продать. Они могут сделать это в следующем году или нет, с нами или без нас.

Единственное, что не может быть Team Russia. Они могут использовать это, но не будут. Надо понимать, что это не наша история и даже не история международной федерации», – сказал Дмитрий Курбатов.

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7 комментариев

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Bangal88
Андронов же говорил что это всё без ФХР, о каких контактах тогда речь?
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Under
Ответ Bardownski
Ну Hockey Canada как бы заведует делами сборной и НХЛ без их разрешения не сможет просто взять и создать сборную Канады.
а зачем им создавать сборную Канады?
им нужно из всех игроков у себя на контракте выбрать пару десятков с канадским паспортом, надеть на них одинаковые свитера с кленовым листом и надписью Канада и выпустить на несколько матчей против таких же парней с российскими паспортами
а сборная Канады тут не при чём
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Bardownski
Ответ Under
а какое канадская федерация должна была иметь к этому отношение?
Ну Hockey Canada как бы заведует делами сборной и НХЛ без их разрешения не сможет просто взять и создать сборную Канады.
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Under
Ответ Bardownski
Кто-то всерьёз считал, что канадская федерация хоккея на это согласится?
а какое канадская федерация должна была иметь к этому отношение?
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Сергей Орлов
А как же "каналы Андронова"?)
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Александр Кудрявцев
Ага да Канада проводить суперсерию чтоб предложили. Да они вперёд удавяться чем предложат
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Bardownski
Кто-то всерьёз считал, что канадская федерация хоккея на это согласится?
+1
-2
-1
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