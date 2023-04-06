Гендиректор ФХР Курбатов о серии с Канадой: «Все эти слухи – буря в стакане. Никаких контактов не было, никто у нас ничего не спрашивал»
Гендиректор ФХР высказался об идее проведения серии между сборными России и Канады
Ранее вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли опроверг информацию о планах проведения серии с участием сборных России и Канады, о которых сообщил комментатор Алексей Андронов.
«Все эти слухи – это буря в стакане. Никаких контактов не было, никто у нас ничего не спрашивал.
Есть Кубок мира – это история НХЛ. Нам интересно там сыграть для развития хоккея. Создается новый продукт, который можно еще раз продать. Они могут сделать это в следующем году или нет, с нами или без нас.
Единственное, что не может быть Team Russia. Они могут использовать это, но не будут. Надо понимать, что это не наша история и даже не история международной федерации», – сказал Дмитрий Курбатов.
им нужно из всех игроков у себя на контракте выбрать пару десятков с канадским паспортом, надеть на них одинаковые свитера с кленовым листом и надписью Канада и выпустить на несколько матчей против таких же парней с российскими паспортами
а сборная Канады тут не при чём