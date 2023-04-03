Маршанд о Биннингтоне: «Из-за него я выгляжу хорошим парнем. Раньше я был самым ненавистным, теперь он взял это на себя»
Брэд Маршанд отметил, что выглядит хорошим парнем на фоне вратаря «Сент-Луиса»
Нападающий «Бостона» Брэд Маршанд в шутку сказал, что Джордан Биннингтон стал самым ненавистным игроком НХЛ вместо него.
«Из-за него я выгляжу хорошим парнем, так что мне это нравится.
Раньше я был самым ненавистным. Думаю, что теперь он взял это на себя», – сказал нападающий «Бостона» в эфире TNT.
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