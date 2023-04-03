Маршанд о Биннингтоне: «Из-за него я выгляжу хорошим парнем. Раньше я был самым ненавистным, теперь он взял это на себя»

Теги Бостон Сент-Луис НХЛ Брэд Маршанд Джордан Биннингтон Хоккей

Брэд Маршанд отметил, что выглядит хорошим парнем на фоне вратаря «Сент-Луиса»

Нападающий «Бостона» Брэд Маршанд в шутку сказал, что Джордан Биннингтон стал самым ненавистным игроком НХЛ вместо него.

«Из-за него я выгляжу хорошим парнем, так что мне это нравится.

Раньше я был самым ненавистным. Думаю, что теперь он взял это на себя», – сказал нападающий «Бостона» в эфире TNT.

36,5% хоккеистов НХЛ не любят играть против Маршанда, но хотели бы видеть его в своей команде

Флери и Биннингтон пытались подраться в матче «Миннесоты» с «Сент-Луисом»

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6 комментариев

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Сельмаш1930
Биннингтону вообще в пору посмотреть на себя стороны и на свои личные результаты. Ещё один такой отвратительный сезон в его исполнении и может последовать выкуп и падение в АХЛ. Парно так основательно сорвало крышу после выигрыша Чашки.
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Maxim Shumov
Вот уж тут трудно не согласиться. Биня отвратно ведет себя в последнее время.
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Антон Якимцев
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
да ну) Маршанд всё таки более отморозок
У них явные разные причины отморози, Маршанд - хитрый крысюк, который выводит из себя соперника и такой с "дества", так как всегда быль меньше других и так себя защищал, а Биня просто неуравновешенный тип от и до.
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Антон Якимцев
Но ему реально удалось, на Западе так точно.
да ну) Маршанд всё таки более отморозок
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Антон Якимцев
Ответ Джесси Пинкман
Ну тебя трудно переплюнуть)
Но ему реально удалось, на Западе так точно.
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Джесси Пинкман
Ну тебя трудно переплюнуть)
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-2
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