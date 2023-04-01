Коваленко о решении ИИХФ и критериях МОК: «Россию на Западе всегда притесняли. Надо делать упор на внутренний чемпионат и развиваться дальше»

назвал бредом условия по допуску россиян к турнирам.

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных России на следующий сезон-2023/24.

– Много наши молодые игроки теряют из-за того, что не участвуют в чемпионатах мира? Ведь наверняка ваш сын [ ] играл бы сейчас в сборной, но Международная федерация хоккея (ИИХФ) не разрешает.

– Нашу страну на Западе всегда притесняли. То санкциями, то еще чем-то. Нас всегда пытались сломать, растащить по разным сторонам.

Даже сейчас МОК такие условия перед нашими спортсменами выставил… Это просто бред, это все понимают. Надо делать упор на наш внутренний чемпионат и развиваться дальше, – заявил олимпийский чемпион по хоккею.