Коваленко о решении ИИХФ и критериях МОК: «Россию на Западе всегда притесняли. Надо делать упор на внутренний чемпионат и развиваться дальше»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Андрей Коваленко МОК КХЛ Матч ТВ Николай Коваленко Хоккей

Андрей Коваленко назвал бредом условия МОК по допуску россиян к турнирам.

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных России на следующий сезон-2023/24.

– Много наши молодые игроки теряют из-за того, что не участвуют в чемпионатах мира? Ведь наверняка ваш сын [Николай] играл бы сейчас в сборной, но Международная федерация хоккея (ИИХФ) не разрешает.

– Нашу страну на Западе всегда притесняли. То санкциями, то еще чем-то. Нас всегда пытались сломать, растащить по разным сторонам.

Даже сейчас МОК такие условия перед нашими спортсменами выставил… Это просто бред, это все понимают. Надо делать упор на наш внутренний чемпионат и развиваться дальше, – заявил олимпийский чемпион по хоккею.

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5 комментариев

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Denisque78
сколько Андрею было лет, когда в Квебек уехал? 21?
ну конечно, тогда он не был депутатом
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Izokot
Почему всё время говорят про Запад? Члены МОК - исключительно представители западных стран? 141 страна проголосовали за резолюцию, осуждающую РФ, это тоже всё Запад? Против резолюции 7 стран, включая РФ. 141 и 7. Нехилый такой запад…
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Latenight Radio
Растаскивали его по разным сторонам, беднягу - квебек, колорадо, монреаль, филадельфия, каролина, бостон. Так и растащили по кускам.
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Ковид 07.10.52
растащить по разным сторонам...
Это он про коррупционеров наших рассуждает....молодец...
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Latenight Radio
Особенно тебя в Квебеке да Эдмонтоне притесняли.
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