Воробьев о том, когда примут решение по его будущему в «Металлурге»: «Мне сказали, что до 3 апреля»
Илья Воробьев сообщил, что решение о его будущем в «Металлурге» будет принято до 3 апреля.
«Мне сказали, что [решение о продолжении сотрудничества будет принято] до 3 апреля», – сказал главный тренер «Металлурга».
В нынешнем сезоне КХЛ «Металлург» под руководством Воробьева проиграл «Авангарду» со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.
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Хотя мне бы хотелось, чтобы он вошёл в штаб Фёдорова в наш ЦСКА.