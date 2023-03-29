Воробьев о том, когда примут решение по его будущему в «Металлурге»: «Мне сказали, что до 3 апреля»

Илья Воробьев сообщил, что решение о его будущем в «Металлурге» будет принято до 3 апреля.

«Мне сказали, что [решение о продолжении сотрудничества будет принято] до 3 апреля», – сказал главный тренер « ».

В нынешнем сезоне «Металлург» под руководством проиграл «Авангарду» со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

Действующий контракт специалиста с командой рассчитан еще на один год

Ранее появилась информация, что клуб возглавит Андрей Разин.

«Металлург» расторгнет контракт с Воробьевым без выплаты компенсации. Зарплата тренера – 90 млн рублей в год