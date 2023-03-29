Воробьев о том, когда примут решение по его будущему в «Металлурге»: «Мне сказали, что до 3 апреля»

Теги Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ ТАСС Хоккей

Илья Воробьев сообщил, что решение о его будущем в «Металлурге» будет принято до 3 апреля. 

«Мне сказали, что [решение о продолжении сотрудничества будет принято] до 3 апреля», – сказал главный тренер «Металлурга».

В нынешнем сезоне КХЛ «Металлург» под руководством Воробьева проиграл «Авангарду» со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина. 

Действующий контракт специалиста с командой рассчитан еще на один год

Ранее появилась информация, что клуб возглавит Андрей Разин.

«Металлург» расторгнет контракт с Воробьевым без выплаты компенсации. Зарплата тренера – 90 млн рублей в год

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kutavlik
Первого апреля объявят!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kutavlik
Они еще думают увольнять его или нет??????!!!!!!! Или там отступные запредельные и договориться не могут?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Знатный стахановец
Там уже Разин с чемоданами топчется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AVKU
Ответ Bashibuzuck
3го апреля ждем Разина✊✊✊
Если это случится, то будет эксперимент. Большие команды Разин не тренировал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mi4eL
Все решено же уже чего юлить.... 3 видимо официально объявят
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Седов
Ну значит 3 апреля Разин возглавит Металлург. В принципе Разин давно заслужил поработать с топ клубом.
Хотя мне бы хотелось, чтобы он вошёл в штаб Фёдорова в наш ЦСКА.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
3го апреля ждем Разина✊✊✊
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий