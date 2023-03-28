Плющев об «Автомобилисте»: «Каждый год клуб сжигает солидный бюджет, чтобы быстро вылететь из плей-офф. Затем себя хвалит и на полгода засыпает»

Теги Металлург Мг Автомобилист Николай Заварухин Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Максим Рябков Хоккей

Владимир Плющев высказался о ситуации в «Автомобилисте». 

Клуб из Екатеринбурга выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, проиграв «Металлургу» (3-4). 

– Серия изначально смотрелась забавной. В ней встретились команды с отличными кадровыми потенциалами и бюджетами. Команды, которые несмотря на эти козыри, еле доковыляли до плей-офф. 

Ход серии прогнозы подтвердил – команды шатало из стороны в сторону, «Магнитка» вымучила победу 4-3, но только для того, чтобы на следующем этапе «сгореть» – 0-4. Думаю, примерно таким же был бы результат и с участием «Автомобилиста».

Оба клуба еще объединяет далекий от хоккея, «баскетбольный» менеджмент. Насколько понимаю, в Магнитогорске решили от него отказаться. А вот в Екатеринбурге, несмотря на очередное поражение, сделали хорошую мину при плохой игре – и «баскетболисты» вроды бы остались на месте. Это удивительно. 

– Что вы думаете о тишине в Екатеринбурге?

– Там терпеливый народ. Каждый год «Автомобилист» сжигает солидный бюджет, чтобы быстро вылететь из плей-офф, затем себя хвалит и на полгода засыпает. 

В этом сезоне – та же картина. Тренеры не рассчитали с нагрузками и сами запутались в трех вратарях. Произошел очередной провал, но все поблагодарили друг друга за новые контракты и разъехались по отпускам. И смех, и грех!

Посмотрите на «Торпедо» или «Адмирал», какое бы тягостное зрелище не представляла игра Владивостока. Но эти команды за минимальные бюджеты прошли дальше «Автомобилиста», сработали на КХЛ и весь наш хоккей. Отличный пример для Екатеринбурга! – считает заслуженный тренер России. 

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3 комментария

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Знатный стахановец
Плющев вносуковырятель ещё тот. Речугу задвинул такую, что держись шапка! 😏
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Кеша
Может проблема в тренерском штабе и менеджмент должен быть соответствующий бюджету . А так можно кидать камни , конечно. Может Плющеву встать на мостик Автомобилиста и показать мастер -класс .
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Руслан Х
🤢🤮
+1
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