Плющев об «Автомобилисте»: «Каждый год клуб сжигает солидный бюджет, чтобы быстро вылететь из плей-офф. Затем себя хвалит и на полгода засыпает»

Владимир Плющев высказался о ситуации в «Автомобилисте».

Клуб из Екатеринбурга выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, проиграв «Металлургу» (3-4).

– Серия изначально смотрелась забавной. В ней встретились команды с отличными кадровыми потенциалами и бюджетами. Команды, которые несмотря на эти козыри, еле доковыляли до плей-офф.

Ход серии прогнозы подтвердил – команды шатало из стороны в сторону, «Магнитка» вымучила победу 4-3, но только для того, чтобы на следующем этапе «сгореть» – 0-4. Думаю, примерно таким же был бы результат и с участием «Автомобилиста».

Оба клуба еще объединяет далекий от хоккея, «баскетбольный» менеджмент. Насколько понимаю, в Магнитогорске решили от него отказаться. А вот в Екатеринбурге, несмотря на очередное поражение, сделали хорошую мину при плохой игре – и «баскетболисты» вроды бы остались на месте. Это удивительно.

– Что вы думаете о тишине в Екатеринбурге?

– Там терпеливый народ. Каждый год «Автомобилист» сжигает солидный бюджет, чтобы быстро вылететь из плей-офф, затем себя хвалит и на полгода засыпает.

В этом сезоне – та же картина. Тренеры не рассчитали с нагрузками и сами запутались в трех вратарях. Произошел очередной провал, но все поблагодарили друг друга за новые контракты и разъехались по отпускам. И смех, и грех!

Посмотрите на «Торпедо» или «Адмирал», какое бы тягостное зрелище не представляла игра Владивостока. Но эти команды за минимальные бюджеты прошли дальше «Автомобилиста», сработали на КХЛ и весь наш хоккей. Отличный пример для Екатеринбурга! – считает заслуженный тренер России.