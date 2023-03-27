Кубок Гагарина. «Локомотив» сыграет с ЦСКА при 2-3 в серии

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«Локомотив» примет ЦСКА в 6-м матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина

Второй раунд

Локомотив – ЦСКА
Дата проведения
27 марта, 19.30, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 2-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Гагарина

17 комментариев

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mushur
Вперёд Локомотив! Пусть 7 матч состоится!
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Кеша
Очередной момент истины для Локомотива . Останутся ли силы для финала у обоих клубов - большой вопрос . Все на тоненького пока . Возможно , победа в серии придаст стимул игрокам на новые свершения .
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hunterSPb
Локомотив давай победу!
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ARAMIS777
Ответ Mikl_5555
это будет сложно.. йозе использует запрещенные методы,подсмотренные в формуле 1
Это точно. :)
Но нужно постараться.
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Николай Польский
За ЦСКА ✊
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Николай Польский
Ответ Геннадий Степанов
ЦСКА (реванш): Авангард
Точно
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Angryslon
А Ска тем временем потирает руки в ожидании седьмого матча, чтобы взять тёпленьким кого-то из пары Локомотив-Цска.
+1
-4
-3
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Mikl_5555
Ответ ARAMIS777
Я не возражаю. Лишь бы не команда Йозе Марино. А то,цирк какой-то по итогу получится.
это будет сложно.. йозе использует запрещенные методы,подсмотренные в формуле 1
+2
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+2
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Rjbson
Фёдоров занервничал, Локо все в защиту, слава мутному хоккею.
+2
-3
-1
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Igor Khiv
Ответ Геннадий Степанов
ЦСКА (реванш): Авангард
Вполне реальный вариант.
Не знаю даже радоваться или огорчаться. Все последние годы у нас всего три-четыре реальных претендента, и эта пулька не меняется.
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REK 66
За Локомотив ! Парни Вы можете !
+2
-2
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Lokofanat
Локомотиву Победы!
+2
-2
0
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ARAMIS777
Ответ Геннадий Степанов
ЦСКА (реванш): Авангард
Я не возражаю.
Лишь бы не команда Йозе Марино.
А то,цирк какой-то по итогу получится.
+3
-2
+1
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Геннадий Степанов
Ответ ARAMIS777
Ждём-с интересную игру(Хорошо бы результативную). Победителю этой пары желаю выйти в финал Кубка Гагарина,как минимум.
ЦСКА (реванш): Авангард
+5
-4
+1
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Дядя Федор Макларен
За Седьмой матч
+7
-2
+5
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ARAMIS777
Ждём-с интересную игру(Хорошо бы результативную).
Победителю этой пары желаю выйти в финал Кубка Гагарина,как минимум.
+6
-3
+3
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Сергей Жарковский
Локо победы!🌟
+8
-2
+6
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