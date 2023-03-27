Кубок Гагарина. «Локомотив» сыграет с ЦСКА при 2-3 в серии
«Локомотив» примет ЦСКА в 6-м матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.
Второй раунд
- Дата проведения
- 27 марта, 19.30, «Арена-2000»
Счет в серии – 2-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Но нужно постараться.
Не знаю даже радоваться или огорчаться. Все последние годы у нас всего три-четыре реальных претендента, и эта пулька не меняется.
Лишь бы не команда Йозе Марино.
А то,цирк какой-то по итогу получится.
Победителю этой пары желаю выйти в финал Кубка Гагарина,как минимум.