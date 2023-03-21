Фетисов считает, что Малкин может войти в топ-20 бомбардиров в истории НХЛ. Евгений отстает на 201 балл от Оутса на 20-м месте

заявил, что может войти в топ-20 лучших бомбардиров НХЛ.

Российский нападающий « » отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (1:2) и поднялся на 44-е место в списке лучших бомбардиров в истории .

«Малкин из разряда высококлассных игроков мирового хоккея, поэтому здесь ничего нового не скажу.

Поздравляю его с таким достижением. Уверен, что он сможет войти в топ-30 или даже топ-20 лучших бомбардиров в истории НХЛ», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Малкин набрал 1219 (468+751) очков в 1051 матче в НХЛ.

Россиянин отстает на 130 баллов от 30-го места, которое занимает (1349 очков) и на 201 балл от 20-й позиции, на которой находится (1420 очков).