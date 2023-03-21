Фетисов считает, что Малкин может войти в топ-20 бомбардиров в истории НХЛ. Евгений отстает на 201 балл от Оутса на 20-м месте

Теги Питтсбург Вячеслав Фетисов Евгений Малкин Матс Сундин НХЛ Адам Оутс Хоккей

Вячеслав Фетисов заявил, что Евгений Малкин может войти в топ-20 лучших бомбардиров НХЛ.

Российский нападающий «Питтсбурга» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (1:2) и поднялся на 44-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

«Малкин из разряда высококлассных игроков мирового хоккея, поэтому здесь ничего нового не скажу.

Поздравляю его с таким достижением. Уверен, что он сможет войти в топ-30 или даже топ-20 лучших бомбардиров в истории НХЛ», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Малкин набрал 1219 (468+751) очков в 1051 матче в НХЛ.

Россиянин отстает на 130 баллов от 30-го места, которое занимает Матс Сундин (1349 очков) и на 201 балл от 20-й позиции, на которой находится Адам Оутс (1420 очков).

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8 комментариев

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крок 58
Ответ Idacius
Там Макдэвид его точно обойдет года за три-четыре и ещё планку подвинет выше. Надо под это закладываться.
Неееее.. утопия ..за 4 нет
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0
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Max Bochkov
Кто-нибудь в курсе - Фетисов сильно бухает сейчас или это у него уже просто возрастное?
0
-3
-3
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AminO2
Ответ Idacius
Там Макдэвид его точно обойдет года за три-четыре и ещё планку подвинет выше. Надо под это закладываться.
Макдэвид не обойдет его за 3-4 года –отставание у него сейчас примерно 400 очков. Даже если "привозить" каждый сезон по 60 очков форы, через три года отыграет только 180.
+5
0
+5
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Pirikas
Ответ Idacius
Там Макдэвид его точно обойдет года за три-четыре и ещё планку подвинет выше. Надо под это закладываться.
Еще Овечкина, Сида, Кейна, они повыше в данный момент)
+1
0
+1
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aQuagen
ахахахах, ну ну. Питтсбург за две последние игры с не самыми сильными командами,нанёс более 80ти бросков и забил ОДНУ шайбу.
Ждём......
+1
-1
0
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Idacius
Там Макдэвид его точно обойдет года за три-четыре и ещё планку подвинет выше. Надо под это закладываться.
+2
-2
0
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Фёдор Кузнецов
Ещё 3 года контракт в среднем надо набирать 60-65 очков, трудно, но не невозможно
+3
0
+3
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крок 58
Ждем! В 30 то должен…
+4
0
+4
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