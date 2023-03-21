Фетисов считает, что Малкин может войти в топ-20 бомбардиров в истории НХЛ. Евгений отстает на 201 балл от Оутса на 20-м месте
Вячеслав Фетисов заявил, что Евгений Малкин может войти в топ-20 лучших бомбардиров НХЛ.
Российский нападающий «Питтсбурга» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (1:2) и поднялся на 44-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
«Малкин из разряда высококлассных игроков мирового хоккея, поэтому здесь ничего нового не скажу.
Поздравляю его с таким достижением. Уверен, что он сможет войти в топ-30 или даже топ-20 лучших бомбардиров в истории НХЛ», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Малкин набрал 1219 (468+751) очков в 1051 матче в НХЛ.
Россиянин отстает на 130 баллов от 30-го места, которое занимает Матс Сундин (1349 очков) и на 201 балл от 20-й позиции, на которой находится Адам Оутс (1420 очков).
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