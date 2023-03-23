Маккиннон набрал очки в 18-м домашнем матче подряд и вышел на 2-е место в истории «Колорадо» и «Квебека»

Теги Колорадо Матс Сундин Джо Сакик НХЛ Квебек Петер Штястны рекорды Нэтан Маккиннон Хоккей

Нэтан Маккиннон набрал очки в 18-м домашнем матче подряд.

Нападающий «Колорадо» сделал передачу в игре НХЛ против «Питтсбурга» (2:5).

Маккиннон превзошел достижения Матса Сундина (очки в 17 домашних матчах подряд в сезоне-1992/93) и Петера Штястны (17 матчей в сезоне-1980/81), выйдя на единоличное второе место в истории «Колорадо» и «Квебека» по продолжительности домашней серии игр с очками.

Рекорд принадлежит Джо Сакику (23 матча в сезоне-2000/01).

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2 комментария

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йозе марино
интересно он когда нибудь сдаст, или плохой сезон проведет, машина конечно!
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Pink Floyd1276
Вперед Мак за рекордом!
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