Маккиннон набрал очки в 18-м домашнем матче подряд и вышел на 2-е место в истории «Колорадо» и «Квебека»
Нэтан Маккиннон набрал очки в 18-м домашнем матче подряд.
Нападающий «Колорадо» сделал передачу в игре НХЛ против «Питтсбурга» (2:5).
Маккиннон превзошел достижения Матса Сундина (очки в 17 домашних матчах подряд в сезоне-1992/93) и Петера Штястны (17 матчей в сезоне-1980/81), выйдя на единоличное второе место в истории «Колорадо» и «Квебека» по продолжительности домашней серии игр с очками.
Рекорд принадлежит Джо Сакику (23 матча в сезоне-2000/01).
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