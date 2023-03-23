Маккиннон набрал очки в 18-м домашнем матче подряд и вышел на 2-е место в истории «Колорадо» и «Квебека»

набрал очки в 18-м домашнем матче подряд.

Нападающий «Колорадо» сделал передачу в игре против «Питтсбурга» (2:5).

Маккиннон превзошел достижения (очки в 17 домашних матчах подряд в сезоне-1992/93) и Петера Штястны (17 матчей в сезоне-1980/81), выйдя на единоличное второе место в истории « » и «Квебека» по продолжительности домашней серии игр с очками.

Рекорд принадлежит (23 матча в сезоне-2000/01).