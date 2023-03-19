Юрий Новиков: «Хотелось бы, чтобы наши функционеры попробовали провести в России несколько матчей НХЛ»

предлагает организовать в России проведение выездных матчей .

«Меня порадовала гениальная сделка «Рейнджерс» с приглашением . Любой переход влечет за собой ответственность людей, которые принимали решение.

Когда я вижу, что два мастера играют в одной команде, ребята из Баффало, то понимаю, что они здорово дополнили психологически друг друга. Им можно только позавидовать.

Тарасенко стал улыбаться. Парни превратились в людей, которые радуются каждому моменту. Наши ребята являются примером искренности.

Хотелось бы, чтобы наши функционеры попробовали провести в России несколько матчей НХЛ. Это не пошло бы в ущерб нашему хоккею. Не надо бояться показывать НХЛ. Там играют наши лучшие хоккеисты, которые являются примером для тысяч ребят в России», – сказал заслуженный тренер.