Григорий Дронов: «Очень плохой лед на арене «Авангарда», шайба прыгает. Но все в одинаковых условиях»

ответил на вопрос о качестве льда после поражения от « ».

«Металлург» проиграл со счетом 1:2 в овертайме в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

– «Авангард» сбавил в скорости во втором и третьем периодах?

– Нет, тоже быстрая команда. Идут агрессивно. Я бы не сказал, что они сильно сели.

– Прокомментируйте состояние льда?

– Лед очень плохой, шайба прыгает. Но все в одинаковых условиях.

– Неудачное начало матча от «Металлурга»?

– Нервозность, наверное. Думаю, в этом причина.

– В третьем периоде игра подуспокоилась?

– Может быть, да. Играли строго обе команды, – сказал защитник « ».