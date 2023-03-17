Григорий Дронов: «Очень плохой лед на арене «Авангарда», шайба прыгает. Но все в одинаковых условиях»

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина G-Drive Арена Григорий Дронов Чемпионат.com Хоккей

Григорий Дронов ответил на вопрос о качестве льда после поражения от «Авангарда».

«Металлург» проиграл со счетом 1:2 в овертайме в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

– «Авангард» сбавил в скорости во втором и третьем периодах?

– Нет, тоже быстрая команда. Идут агрессивно. Я бы не сказал, что они сильно сели.

– Прокомментируйте состояние льда?

– Лед очень плохой, шайба прыгает. Но все в одинаковых условиях.

– Неудачное начало матча от «Металлурга»?

– Нервозность, наверное. Думаю, в этом причина.

– В третьем периоде игра подуспокоилась?

– Может быть, да. Играли строго обе команды, – сказал защитник «Металлурга».

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2 комментария

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сервисник
Уже второй подобный комментарий по льду. Это так и есть?
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Maxximus
Плохому танцору всегда кое-что мешает 😂
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