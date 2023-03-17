Григорий Дронов: «Очень плохой лед на арене «Авангарда», шайба прыгает. Но все в одинаковых условиях»
Григорий Дронов ответил на вопрос о качестве льда после поражения от «Авангарда».
«Металлург» проиграл со счетом 1:2 в овертайме в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
– «Авангард» сбавил в скорости во втором и третьем периодах?
– Нет, тоже быстрая команда. Идут агрессивно. Я бы не сказал, что они сильно сели.
– Прокомментируйте состояние льда?
– Лед очень плохой, шайба прыгает. Но все в одинаковых условиях.
– Неудачное начало матча от «Металлурга»?
– Нервозность, наверное. Думаю, в этом причина.
– В третьем периоде игра подуспокоилась?
– Может быть, да. Играли строго обе команды, – сказал защитник «Металлурга».
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