Вратарь системы «Авангарда» Бережной: «Сейчас пью только воду – никакого сахара и газировок. Поэтому могу спокойно съесть бургер и не прибавить в весе»

Вратарь системы « » Станислав Бережной рассказал, что может есть бургеры, не прибавляя в весе.

– В «Авангарде» есть личные психологи. Приходилось ли обращаться к ним?

– Да, обращался к психологу в декабре-январе, когда у меня был плохой месяц. Мне это помогло. Плюс тренеры помогали, разбирали со мной все ошибки. Много занимался и с видеотренером. Все вместе они помогли мне преодолеть этот период.

– Кто-то считает, что обращаться к психологу зазорно.

– Я так не считаю. Просто это же здорово, что у тебя есть человек, с которым ты можешь поговорить наедине и разобрать психологические проблемы.

– Телеграм-канал Hockeymans78 писал, что вы поменяли свое отношение в быту. В чем это заключается?

– Я долгое время жил на съемной квартире. Но потом случился довольно тяжелый период, когда у меня не шла игра, чередовал удачные матчи с неудачными. Я очень многое поменял в себе. Долго думал, что идет не так. Но в итоге все зашло настолько далеко, что мне пришлось принять решение переехать обратно в академию.

Как раз разговаривал на эту тему с автором телеграм-канала Максимом Власовым. Он помогает многим людям. Да, между нами было какое-то недопонимание. Но сейчас все наладилось и в хоккее, и в общении с ним (улыбается).

– Пытаетесь ограничивать себя в еде?

– Да, очень изменил свой подход к питанию. Например, сейчас пью только воду – никакого сахара и газировок. Могу спокойно съесть бургер и не прибавить в весе, потому что сижу на воде. Благодаря этому по ходу сезона похудел килограммов на шесть, – сказал игрок «Омских Ястребов».