Варицкий о боязни игроков ехать в Россию из-за политической ситуации: «В Европе сильная пропаганда идет, а ребята из Северной Америки всегда относились проще. У них хоккей на первом месте»

Игорь Варицкий рассказал, что американские игроки соглашаются на переезд в Россию легче, чем европейские.

– У легионеров уходит страх, связанный с международной обстановкой?

– Я бы разделил иностранных игроков на североамериканцев и европейцев. Потому что Европа к нам поближе, и там сильная пропаганда идет. А ребята из Северной Америки всегда относились проще и к бытовым условиям, и вообще. Канадцы у нас легко адаптируются.

Вот шведы, скажем так, более капризные. Хотя у них тоже все индивидуально, многое от человека зависит. А у североамериканцев всегда хоккей на первом месте. Те, кто прошли АХЛ, привыкли на автобусе по стране ездить, бытовые условия им не страшны. Вот близость к Москве всех прельщает, – сказал генеральный менеджер « ».