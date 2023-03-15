Варицкий о боязни игроков ехать в Россию из-за политической ситуации: «В Европе сильная пропаганда идет, а ребята из Северной Америки всегда относились проще. У них хоккей на первом месте»
Игорь Варицкий рассказал, что американские игроки соглашаются на переезд в Россию легче, чем европейские.
– У легионеров уходит страх, связанный с международной обстановкой?
– Я бы разделил иностранных игроков на североамериканцев и европейцев. Потому что Европа к нам поближе, и там сильная пропаганда идет. А ребята из Северной Америки всегда относились проще и к бытовым условиям, и вообще. Канадцы у нас легко адаптируются.
Вот шведы, скажем так, более капризные. Хотя у них тоже все индивидуально, многое от человека зависит. А у североамериканцев всегда хоккей на первом месте. Те, кто прошли АХЛ, привыкли на автобусе по стране ездить, бытовые условия им не страшны. Вот близость к Москве всех прельщает, – сказал генеральный менеджер «Витязя».
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