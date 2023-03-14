Хоккеистам «Витязя» заплатят индивидуальные бонусы за выход в плей-офф. Генменеджер подтвердил
Хоккеистам «Витязя» заплатят премии за выход в плей-офф КХЛ.
Об этом сообщил генеральный менеджер подмосковного клуба Игорь Варицкий.
– Премии за первый раунд игрокам заплатили или нет?
– Все индивидуальные бонусы за выход в плей‑офф, которые прописаны в контрактах, ребята получат, – сказал Варицкий.
Ранее сообщалось, что игрокам «Витязя» для получения премий поставили новое условие по ходу плей-офф – выйти во второй раунд.
Подмосковная команда заняла шестое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.
В первом раунде плей-офф «Витязь» проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии).
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