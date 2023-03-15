Кучеров забросил 27-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 96 очков в 68 играх

Теги Нью-Джерси Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров забросил 27-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси».

Форвард «Тампы» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Девилс» (4:1).

На его счету стало 96 (27+69) очков в 68 играх сезона.

Кучеров по-прежнему занимает текущее 3-е место в гонке бомбардиров, уступая дуэту из «Эдмонтона» – Коннору Макдэвиду (129 очков в 68 играх) и Леону Драйзайтлю (100 в 66). 

Сегодня Никита (16:46, 3:11 – в большинстве, «+2») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват. 

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
curdboy
Ответ Артем Зырянов
Проблема с коньком. Времени оставалось мало, счет был комфортным, поэтому не стали торопить.
ну тогда вообще норм, можно считать "поберегли" до следующей игры))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Зырянов
Ответ curdboy
Хоть бы от кого какой инсайд, почему Куч вторую половину третьего периода не выходил...
Проблема с коньком. Времени оставалось мало, счет был комфортным, поэтому не стали торопить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Криптонит
30 шайб должен забивать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dk99
Больше сотки должен набирать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VintDV
Травм нет, Никитос 100 наберет:)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
curdboy
Хоть бы от кого какой инсайд, почему Куч вторую половину третьего периода не выходил...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Арсентьев
Накануне плей-офф нет необходимости рвать жилы. А 100 очков никуда не денутся.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий