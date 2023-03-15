Кучеров забросил 27-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 96 очков в 68 играх
Никита Кучеров забросил 27-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси».
Форвард «Тампы» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Девилс» (4:1).
На его счету стало 96 (27+69) очков в 68 играх сезона.
Кучеров по-прежнему занимает текущее 3-е место в гонке бомбардиров, уступая дуэту из «Эдмонтона» – Коннору Макдэвиду (129 очков в 68 играх) и Леону Драйзайтлю (100 в 66).
Сегодня Никита (16:46, 3:11 – в большинстве, «+2») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват.
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