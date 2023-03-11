«Авангард» будет иметь преимущество своей площадки во 2-м раунде плей-офф после вылета «Салавата»

« » будет иметь преимущество своей площадки во 2-м раунде плей-офф.

« », занявший 2-е место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, вылетел в первом раунде, уступив «Адмиралу» (2-4).

Таким образом, «Авангард», имеющий 3-й посев, уже точно начнет серию второго раунда дома. В первом раунде омичи прошли «Сибирь» (4-1).