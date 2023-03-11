«Авангард» будет иметь преимущество своей площадки во 2-м раунде плей-офф после вылета «Салавата»

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«Авангард» будет иметь преимущество своей площадки во 2-м раунде плей-офф.

«Салават», занявший 2-е место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, вылетел в первом раунде, уступив «Адмиралу» (2-4). 

Таким образом, «Авангард», имеющий 3-й посев, уже точно начнет серию второго раунда дома. В первом раунде омичи прошли «Сибирь» (4-1). 

35 комментариев

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omsk78
Ответ Михаил Барвинский
Салават по братски, Казани помог в финал Востока спокойно войти, а курям придётся ещё по потеть!!!
За базаром следи
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Михаил Барвинский
Ответ Александр Чулков
Спасибо
Я спасибо, не писал
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Александр Чулков
Ответ Михаил Барвинский
Ты про что, Саша!?
Спасибо
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Ястреб
И это прекрасно 👍
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Михаил Барвинский
Ответ Александр Чулков
Выиграете напишет весь Омск
Ты про что, Саша!?
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Александр Чулков
Ответ Михаил Барвинский
После следующего раунда плей-офф, напиши так же!!! Я прослежу!
Выиграете напишет весь Омск
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Александр Чулков
Будем все болеть за Нефтехимик
+2
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Zidane0907
Ответ Антон Антонов
Ошибка СЮ в том что заняли второе место, уж точно прошли бы всех кроме ак барса
Это всё из области теории. А по факту СЮ выглядел хуже всех на Востоке и закономерно вылетел
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Zidane0907
Ответ Михаил Барвинский
И я про то, аве было б лучше играть с такой Уфой...
А я разве не тоже самое написал? СЮ сейчас вообще никакой.
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-1
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Антон Антонов
Ответ Zidane0907
А по мне так плохо что СЮ вылетел. Идеальный соперник сейчас. Наверно самый слабый в плей офф на Востоке
Ошибка СЮ в том что заняли второе место, уж точно прошли бы всех кроме ак барса
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Михаил Барвинский
Ответ Mi4eL
Адмирал спасибо!
После следующего раунда плей-офф, напиши так же!!! Я прослежу!
+2
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Михаил Барвинский
Ответ Zidane0907
А по мне так плохо что СЮ вылетел. Идеальный соперник сейчас. Наверно самый слабый в плей офф на Востоке
И я про то, аве было б лучше играть с такой Уфой...
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amadeus_amadeus
Всех болельщиков Адмирала с заслуженной победой! Это ваш момент, кайфуйте, друзья
И обязательно эту песню надо послушать 😃

https://music.apple.com/ru/album/%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81/701050171?i=701050465
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Сергей Кубарев
Авангард чемпион
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Zidane0907
Ответ Денис Дьяконов
Получается так, иначе их было бы не 6 с вылетом,а 4 с победой,правильно же?
Ну так то да. Но у них сейчас такая команда что бесполезно настраиваться. Результат одинаковый
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Сергей Кубарев
Поздравляю антона курьянова с днюхой
+3
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Денис Дьяконов
Ответ Zidane0907
Все 6 игр настраивался и не настроился?
Получается так, иначе их было бы не 6 с вылетом,а 4 с победой,правильно же?
0
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Михаил Барвинский
Салават по братски, Казани помог в финал Востока спокойно войти, а курям придётся ещё по потеть!!!
+1
-4
-3
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Zidane0907
Ответ Денис Дьяконов
какой же он слабый? не настроился вот и всё
Все 6 игр настраивался и не настроился?
+3
-2
+1
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Денис Дьяконов
Ответ Zidane0907
А по мне так плохо что СЮ вылетел. Идеальный соперник сейчас. Наверно самый слабый в плей офф на Востоке
какой же он слабый? не настроился вот и всё
+3
0
+3
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Денис Дьяконов
Ответ Игорь Климов
Хорошие новости для Авангарда!
мне тоже так кажется
+2
0
+2
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Денис Дьяконов
Ответ Mi4eL
Адмирал спасибо!
Охрененное спасибо!
0
0
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Денис Дьяконов
Ответ Rodgeras
Шутки кончились, будет серьёзная драка!
мне кажется, шутки кончились ещё первого числа
+3
0
+3
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Денис Дьяконов
Ответ cry
Автомобилист или Магнитка. Но ИМХО лучше Автомобилист. Нижнекамцы, при всём уважении к вам , если вы пройдёте Казань буду сильно рад, но верится с трудом.
согласен полностью
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Денис Дьяконов
очень приятная неожиданность!
0
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