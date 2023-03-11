«Авангард» будет иметь преимущество своей площадки во 2-м раунде плей-офф после вылета «Салавата»
«Авангард» будет иметь преимущество своей площадки во 2-м раунде плей-офф.
«Салават», занявший 2-е место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, вылетел в первом раунде, уступив «Адмиралу» (2-4).
Таким образом, «Авангард», имеющий 3-й посев, уже точно начнет серию второго раунда дома. В первом раунде омичи прошли «Сибирь» (4-1).
И обязательно эту песню надо послушать 😃
https://music.apple.com/ru/album/%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81/701050171?i=701050465