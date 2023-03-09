Подколзин о Кравцове: «Мы в одном звене топчем всех. Для нас обоих это шанс закрепиться в НХЛ. У нас крайне заряженное мотивацией дуо»

высказался об игре в звене с .

– Судя по тому, что пошли голы, сейчас подъем низшей точки идет как надо?

– С Кравой в одном звене просто топчем всех. Пытаемся топтать (смеется). Для нас обоих это шанс закрепиться в . Мы на одной волне, у нас крайне заряженное мотивацией дуо. Оба непростой период прошли.

Еще так получается, что и вне льда практически не расстаемся, то в хамам сходим, то к Кузе [Андрею Кузьменко] в гости – посидим, поморим. Подбадриваем друг друга.

По мне, это очень важно, что мы мыслим на льду примерно одинаково, друг за другом присматриваем, обсуждаем. Должно нам обоим помочь, ведь все, что сделаем на льду, – переносится на следующий матч, сколько времени получишь. Вот так и живем одним днем. Месяц до конца чемпионата – нужно заработать кредит доверия.

– В России Виталику чуть ли не в едином порыве повесили ярлык «Не годится для НХЛ». Есть что возразить?

– Вообще, по силам ему здесь играть. Просто уверен. А что пишут – да пускай. Мнения могут быть разные. Но шанс перезапустить карьеру есть и у него, и у меня. Задачи наши схожи, на этой волне и двигаемся, – сказал нападающий « ».