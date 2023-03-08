Ротенберг о наказании тен Хага игрокам «МЮ» после 0:7 от «Ливерпуля»: «Следим за футболом, уважаем тренеров. Но у СКА своя история, не будем рассказывать секретов»

Теги СКА Манчестер Юнайтед КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Эрик тен Хаг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о действиях Эрика тен Хага после поражения «МЮ» со счетом 0:7.

– Недавно главный тренер футбольного «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после поражения 0:7 от «Ливерпуля» заставил своих игроков остаться в автобусе и послушать, как соперник празднует историческую победу. Что сделать вам, как главному тренеру, чтобы команда вышла на победную серию и продолжила играть в свой хоккей?

– Мы уважаем всех тренеров, тоже следим за футболом. Я слышал эту историю, но у нас своя история. Не будем рассказывать всех секретов.

Только работа и дисциплина. Остальное пусть останется внутри. Впереди еще вся серия – это плей-офф, – сказал главный тренер СКА.

Вчера клуб из Санкт-Петербурга проиграл минскому «Динамо» (2:4, 2-2 в серии) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

🎆 2-2 у Минска и СКА!!! Два гола Питер забил себе сам, еще один пустил от игрока «Авангарда»

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22 комментария

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Curry30
секрет только один - бездарность на посту ГТ, папенькин сынок бизнесмен)))
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kutavlik
А чего ему бояться? Он даже, если команда вылетит на этой стадии - сам никуда не вылетит, останется управляющим.
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Kit244098
Йозе Марин подал голос. Его грозное гавканье больше щенячий писк напоминает))
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Overkiller
Он ведь в наказание команде может и сынулю с клюшкой на лёд выпустить...
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Никита Тулаев
Ответ Амфитрион
Я так понимаю, есть какое-то задание по проценту новостей о Ротенберге от общего числа. Иначе сложно объяснить необходимость этой статьи.
на футбольной ветке. это вообще кто? мостовой из питера?
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Bdv68
Ответ muchinmuchinmuchin
Кто у него спрашивает такие вопросы? Зачем?😭😭😭
Может... гладиолус?😲🤬☝️😉
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kin
Он заводит в раздевалке Беловежскую пущу
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Анатолий Новосельцев
Ответ muchinmuchinmuchin
Кто у него спрашивает такие вопросы? Зачем?😭😭😭
Задаёт вопросы. Задаёт. Спросить вопрос нельзя, задать можно.
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Mr.sgi87
Система, систем Тен Хага это не одно и тоже ,что Езе Марине ,а у нас своя система
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LIBerly
Правильно. Зачем рассказывать того, чего нет
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mexicantushkan
не нужно стесняться показывать систему, это уже не секрет
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Манюшный
Если Йозе это Жозе, то Ротенберг 👉Вроттенберг
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Wizard Harry
(с) Ролтонберг. Рондоберк. Ригоберк.
+16
-1
+15
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Nickolay Lyskov
Тен Хаг? Так и сказал? Не Дэн Хук?
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Sobachkin
Скоро и в Зенит пойдёт тренировать
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Mohnatiy
А как бы поступил Йозе Марино?
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Дина Мусина
Рома он и в футболе разбирается ? Давайте его на пост ГТ сборной по футболу хуже не будет )
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андрэ
цирк дюселей
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Bartez1986
Зачем спрашивать у Йозе? Он МЮ тренировал, тоже разочарован...
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Амфитрион
Я так понимаю, есть какое-то задание по проценту новостей о Ротенберге от общего числа. Иначе сложно объяснить необходимость этой статьи.
+7
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+6
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muchinmuchinmuchin
Кто у него спрашивает такие вопросы? Зачем?😭😭😭
+2
-3
-1
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Aleksey Yashin
Ротенберг: Мы уважаем всех тренеров, но больше других - Йозе Марино
+30
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