Ротенберг о наказании тен Хага игрокам «МЮ» после 0:7 от «Ливерпуля»: «Следим за футболом, уважаем тренеров. Но у СКА своя история, не будем рассказывать секретов»

высказался о действиях Эрика тен Хага после поражения «МЮ» со счетом 0:7.

– Недавно главный тренер футбольного «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после поражения 0:7 от «Ливерпуля» заставил своих игроков остаться в автобусе и послушать, как соперник празднует историческую победу. Что сделать вам, как главному тренеру, чтобы команда вышла на победную серию и продолжила играть в свой хоккей?

– Мы уважаем всех тренеров, тоже следим за футболом. Я слышал эту историю, но у нас своя история. Не будем рассказывать всех секретов.

Только работа и дисциплина. Остальное пусть останется внутри. Впереди еще вся серия – это плей-офф, – сказал главный тренер СКА.

Вчера клуб из Санкт-Петербурга проиграл минскому «Динамо» (2:4, 2-2 в серии) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

🎆 2-2 у Минска и СКА!!! Два гола Питер забил себе сам, еще один пустил от игрока «Авангарда»