Чинахов набрал 1+1 в матче с «Гранд Рэпидс» и стал 1-й звездой. У него 4 очка в 3 играх в АХЛ

набрал 1+1 в матче с « » и стал 1-й звездой.

Форвард « », отправленный в после восстановления от травмы голеностопа, помог « » обыграть фарм-клуб «Детройта» (4:1) в матче регулярного чемпионата.

В 3 играх за «Монстерс» у 22-летнего россиянина стало 4 (2+2) балла. В 30 матчах за «Блю Джекетс» в текущем сезоне у него 13 (4+9) очков.

Ворота «Кливленда» в этом матче защищал Даниил Тарасов, отразивший 26 бросков из 27. У него 4 победы в 9 матчах при 87,1% сэйвов и коэффициенте надежности 4,07.