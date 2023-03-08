Чинахов набрал 1+1 в матче с «Гранд Рэпидс» и стал 1-й звездой. У него 4 очка в 3 играх в АХЛ

Теги Коламбус АХЛ Гранд Рэпидс Кливленд Даниил Тарасов 1999 Егор Чинахов Хоккей

Егор Чинахов набрал 1+1 в матче с «Гранд Рэпидс» и стал 1-й звездой.

Форвард «Коламбуса», отправленный в АХЛ после восстановления от травмы голеностопа, помог «Кливленду» обыграть фарм-клуб «Детройта» (4:1) в матче регулярного чемпионата. 

В 3 играх за «Монстерс» у 22-летнего россиянина стало 4 (2+2) балла. В 30 матчах за «Блю Джекетс» в текущем сезоне у него 13 (4+9) очков. 

Ворота «Кливленда» в этом матче защищал Даниил Тарасов, отразивший 26 бросков из 27. У него 4 победы в 9 матчах при 87,1% сэйвов и коэффициенте надежности 4,07. 

1 комментарий

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Неоновый Демон
Оу он оказывается для ахл докатился . Говорили же ему поиграй ещё годик , наберись опыта ,но нет послушал агентов мошенников
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