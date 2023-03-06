Вратарь «Северстали» Самонов отразил 92 из 97 бросков в двух последних матчах серии с ЦСКА. Череповчане получили игрока в обмене со СКА

Теги ЦСКА Северсталь КХЛ Кубок Гагарина Александр Самонов Хоккей

Александр Самонов отразил 40 из 43 бросков в третьем матче серии с ЦСКА.

«Северсталь» обыграла московскую команду (5:3) и вышла вперед в серии (2-1) первого раунда Кубка Гагарина.

Голкипер парировал 20 бросков в первом периоде, 7 – во втором, 13 – в третьем.

В общей сложности Самонов отразил 92 из 97 бросков в двух последних матчах серии с ЦСКА.

Во второй игре серии, когда «Северсталь» одержала победу во втором овертайме (3:2), вратарь отразил 52 из 54 бросков.

Череповчане получили Самонова и защитника Даниила Пыленкова в середине сезона, отдав СКА взамен голкипера Владислава Подъяпольского.

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4 комментария

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Габорик
Йозе Марино всё просчитал на несколько шагов вперёд, дабы заранее избавиться от основного конкурента за выход в финал КГ :)

С Подъяпольским Сева уже бы 0-3 горела :)
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Trash Talking
Адмирал и Северсталь - две команды, которые могут выйти в следующий раунд именно благодаря вратарям
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Rio de Janeiro
Особенно прошлый матч в ОТ в Москве зарешал почти в одиночку.В принципе Самонов сейчас вышел на уровень ожиданий от себя и показывает тот хоккей который от него ждали после добротного ЧМ.Хорошо что у него контракт и на следующий сезон иначе бы шансов сохранить у Череповца было мало.Хочется чтобы остался и Разин который корням врос в Северсталь и по мужицкому стилю ей соответствует
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soleg76
Жозе Мурино - великий манагер!
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