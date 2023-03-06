Вратарь «Северстали» Самонов отразил 92 из 97 бросков в двух последних матчах серии с ЦСКА. Череповчане получили игрока в обмене со СКА

отразил 40 из 43 бросков в третьем матче серии с .

« » обыграла московскую команду (5:3) и вышла вперед в серии (2-1) первого раунда Кубка Гагарина.

Голкипер парировал 20 бросков в первом периоде, 7 – во втором, 13 – в третьем.

В общей сложности Самонов отразил 92 из 97 бросков в двух последних матчах серии с ЦСКА.

Во второй игре серии, когда «Северсталь» одержала победу во втором овертайме (3:2), вратарь отразил 52 из 54 бросков.

Череповчане получили Самонова и защитника Даниила Пыленкова в середине сезона, отдав СКА взамен голкипера Владислава Подъяпольского.