Вратарь «Северстали» Самонов отразил 92 из 97 бросков в двух последних матчах серии с ЦСКА. Череповчане получили игрока в обмене со СКА
Александр Самонов отразил 40 из 43 бросков в третьем матче серии с ЦСКА.
«Северсталь» обыграла московскую команду (5:3) и вышла вперед в серии (2-1) первого раунда Кубка Гагарина.
Голкипер парировал 20 бросков в первом периоде, 7 – во втором, 13 – в третьем.
В общей сложности Самонов отразил 92 из 97 бросков в двух последних матчах серии с ЦСКА.
Во второй игре серии, когда «Северсталь» одержала победу во втором овертайме (3:2), вратарь отразил 52 из 54 бросков.
Череповчане получили Самонова и защитника Даниила Пыленкова в середине сезона, отдав СКА взамен голкипера Владислава Подъяпольского.
С Подъяпольским Сева уже бы 0-3 горела :)