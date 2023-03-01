В пятницу, 3 марта, сыграют Локомотив и Витязь во втором матче 1/4 финала конференций Кубка Гагарина 2022/2023.

Игра пройдет на стадионе «Арена-2000-Локомотив».

Встречу будет в прямом эфире показывать KHL Prime.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Локомотив – Витязь

Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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