Фрэнк Серавалли: «Сказать, что Куик недоволен обменом из «Лос-Анджелеса» – ничего не сказать. Вся команда была подавлена»

Фрэнк Серавалли рассказал о реакции на обмен из « ».

Ранее появилась информация о том, что «Кингс» выменяли Владислава Гаврикова и Йоонаса Корписало у «Коламбуса», отдав Куика и выбор в 1-м раунде драфта.

«Сказать, что Джонатан Куик недоволен обменом, как мне сказали – значит ничего не сказать.

Вся команда была немного подавлена после игры, после победы. Это было видно по лицу после матча с 4 голами.

Тяжелая сделка. «Кингс» обменивают легенду франшизы», – написал инсайдер Daily Faceoff.

Куик выступал за «Кингс» с 2008 года и выиграл с клубом 2 Кубка Стэнли.