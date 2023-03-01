Фрэнк Серавалли: «Сказать, что Куик недоволен обменом из «Лос-Анджелеса» – ничего не сказать. Вся команда была подавлена»
Фрэнк Серавалли рассказал о реакции Джонатана Куика на обмен из «Лос-Анджелеса».
Ранее появилась информация о том, что «Кингс» выменяли Владислава Гаврикова и Йоонаса Корписало у «Коламбуса», отдав Куика и выбор в 1-м раунде драфта.
«Сказать, что Джонатан Куик недоволен обменом, как мне сказали – значит ничего не сказать.
Вся команда была немного подавлена после игры, после победы. Это было видно по лицу Анже Копитара после матча с 4 голами.
Тяжелая сделка. «Кингс» обменивают легенду франшизы», – написал инсайдер Daily Faceoff.
Куик выступал за «Кингс» с 2008 года и выиграл с клубом 2 Кубка Стэнли.
В прошлом году ещё без Фиалы, без Арвидсона и главное Даути без малого не прошли нефть.
Почему нельзя было Гаврикова забрать без рокировки вратарей?
В любом случае, Блэйк однозначно получше моего знает, мне остаётся только наблюдать)
Как там Корписало, кто в курсе, лучше/хуже Копли, который сейчас у нас в раме в большинстве матчей?