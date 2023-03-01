Фрэнк Серавалли: «Сказать, что Куик недоволен обменом из «Лос-Анджелеса» – ничего не сказать. Вся команда была подавлена»

Теги Лос-Анджелес Анже Копитар НХЛ Джонатан Куик Хоккей

Фрэнк Серавалли рассказал о реакции Джонатана Куика на обмен из «Лос-Анджелеса».

Ранее появилась информация о том, что «Кингс» выменяли Владислава Гаврикова и Йоонаса Корписало у «Коламбуса», отдав Куика и выбор в 1-м раунде драфта.

«Сказать, что Джонатан Куик недоволен обменом, как мне сказали – значит ничего не сказать.

Вся команда была немного подавлена после игры, после победы. Это было видно по лицу Анже Копитара после матча с 4 голами.

Тяжелая сделка. «Кингс» обменивают легенду франшизы», – написал инсайдер Daily Faceoff.

Куик выступал за «Кингс» с 2008 года и выиграл с клубом 2 Кубка Стэнли. 

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13 комментариев

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bes_na_tatami
Тут ещё какое дело. Как бы Джонни не пинал балду в РЧ, в ПО это другой уровень от него и не было ни одного провального ПО в его исполнении.
В прошлом году ещё без Фиалы, без Арвидсона и главное Даути без малого не прошли нефть.
Почему нельзя было Гаврикова забрать без рокировки вратарей?
В любом случае, Блэйк однозначно получше моего знает, мне остаётся только наблюдать)
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Серый
Ответ Фёдор Кузнецов
Делая такой обмен ЛА рискует, ведь к Корписало и Гаврикову может быть плохое отношение в клубе
Тогда надо будет поднять вопрос о профессионализме игроков.
+1
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bes_na_tatami
Ответ Booligan
Сопли в свои 30 или сколько ему там лет разве хороший старт для плова? Никогда не видел команды, которые бы так сами себе в ногу стреляли, начиная перестройку посередине сезона, имея какие-никакие перспективы в походе за кубком
Согласен
0
0
0
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Фёдор Кузнецов
Делая такой обмен ЛА рискует, ведь к Корписало и Гаврикову может быть плохое отношение в клубе
0
0
0
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j_jms
Ответ mantruck
Кроме как за Корписало некому было отдать первый пик за вратаря? Или просто трейд: Гаврикова на первый пик, ну может плюс кого-нибудь из проспектов. Но Куика то зачем трогать, тем тем более команда уверенно заходит в ПО.
Деньги под потолком, и это всего на полтора месяца, может ни разу и не сыграет.
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mantruck
Кроме как за Корписало некому было отдать первый пик за вратаря? Или просто трейд: Гаврикова на первый пик, ну может плюс кого-нибудь из проспектов. Но Куика то зачем трогать, тем тем более команда уверенно заходит в ПО.
+1
0
+1
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Booligan
Ответ bes_na_tatami
Это бизнес, при всей моей симпатии к остаткам старой граврдии, взявшей 2 кубка. Как там Корписало, кто в курсе, лучше/хуже Копли, который сейчас у нас в раме в большинстве матчей?
Сопли в свои 30 или сколько ему там лет разве хороший старт для плова? Никогда не видел команды, которые бы так сами себе в ногу стреляли, начиная перестройку посередине сезона, имея какие-никакие перспективы в походе за кубком
0
0
0
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Evgeny Trifonov
Ответ Booligan
Команда идёт в зоне плей-офф, странный обмен, кто в раме будет? Выглядит как пакость за отказ Квика подписывать новый контракт
у него статистика меньше 90%, и ему 37 лет. 100 % легенда франшизы но за это давать новый контракт?
+7
-1
+6
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Booligan
Ответ bes_na_tatami
Это бизнес, при всей моей симпатии к остаткам старой граврдии, взявшей 2 кубка. Как там Корписало, кто в курсе, лучше/хуже Копли, который сейчас у нас в раме в большинстве матчей?
те же яйца
+2
0
+2
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dimon-cher
Опять новость утром прошла без тега НХЛ, только сейчас узнал об обмене. Sports, пора исправляться
+8
0
+8
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bes_na_tatami
Это бизнес, при всей моей симпатии к остаткам старой граврдии, взявшей 2 кубка.
Как там Корписало, кто в курсе, лучше/хуже Копли, который сейчас у нас в раме в большинстве матчей?
+3
0
+3
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Booligan
Команда идёт в зоне плей-офф, странный обмен, кто в раме будет? Выглядит как пакость за отказ Квика подписывать новый контракт
0
-3
-3
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Михаил Майоров
А казалось что после Кейна звёзд на рынке не осталось
+3
0
+3
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