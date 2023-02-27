Непряев об Овечкине в молодости: «В плане эмоций был похож на Радулова – сгусток энергии на льду с очень высоким голевым чутьем и мастерством»

Теги Вашингтон Иван Непряев Александр Овечкин Александр Радулов НХЛ Чемпионат.com Хоккей

Иван Непряев поделился воспоминаниями об игре Александра Овечкина в начале карьеры. 

«Овечкин в то время был в плане эмоций похож на Радулова, такой сгусток энергии на льду, у которого присутствует очень высокое голевое чутье и мастерство.

Это была страсть к игре, которая заряжала и партнеров, давала дополнительную энергию», – сказал бывший нападающий сборной России. 

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3 комментария

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Mephi027
Ответ цэсемьэр
как плеймейкер, топовый Радулов был поизящнее и интереснее Овечкина. впрочем, он и сейчас прекрасно ведёт игру, а #8 чаще завершает, и отдаёт передачу только в тех случаях, когда нет возможности бросить. (надо отдать должное, делает он это с умом, а не лишь бы в сторону ворот шмальнуть)
Ови отдает совершенно топовые передачи, прекрасно чувствуя расположение и движение как партнеров, так и соперника.

Да, он нацелен забивать, но нельзя говорить, что он не умеет пасовать. Человек отлично раздает, когда это требуется - и скоро оформит 700 передач за карьеру, весьма солидный результат.
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цэсемьэр
Ответ Mephi027
Овечкин был лучше Радулова практически во всём в любой момент карьеры.
как плеймейкер, топовый Радулов был поизящнее и интереснее Овечкина.
впрочем, он и сейчас прекрасно ведёт игру, а #8 чаще завершает, и отдаёт передачу только в тех случаях, когда нет возможности бросить. (надо отдать должное, делает он это с умом, а не лишь бы в сторону ворот шмальнуть)
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Mephi027
Овечкин был лучше Радулова практически во всём в любой момент карьеры.
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