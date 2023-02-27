Непряев об Овечкине в молодости: «В плане эмоций был похож на Радулова – сгусток энергии на льду с очень высоким голевым чутьем и мастерством»
Иван Непряев поделился воспоминаниями об игре Александра Овечкина в начале карьеры.
«Овечкин в то время был в плане эмоций похож на Радулова, такой сгусток энергии на льду, у которого присутствует очень высокое голевое чутье и мастерство.
Это была страсть к игре, которая заряжала и партнеров, давала дополнительную энергию», – сказал бывший нападающий сборной России.
Да, он нацелен забивать, но нельзя говорить, что он не умеет пасовать. Человек отлично раздает, когда это требуется - и скоро оформит 700 передач за карьеру, весьма солидный результат.
впрочем, он и сейчас прекрасно ведёт игру, а #8 чаще завершает, и отдаёт передачу только в тех случаях, когда нет возможности бросить. (надо отдать должное, делает он это с умом, а не лишь бы в сторону ворот шмальнуть)