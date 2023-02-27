Непряев об Овечкине в молодости: «В плане эмоций был похож на Радулова – сгусток энергии на льду с очень высоким голевым чутьем и мастерством»

поделился воспоминаниями об игре в начале карьеры.

«Овечкин в то время был в плане эмоций похож на Радулова, такой сгусток энергии на льду, у которого присутствует очень высокое голевое чутье и мастерство.

Это была страсть к игре, которая заряжала и партнеров, давала дополнительную энергию», – сказал бывший нападающий сборной России.