Разин о плей-офф: «Попадем на ЦСКА – на «Северсталь» давить ничего не будет»

высказался после победы «Северстали» над « » (3:2).

«Хороший соперник, хорошие скорости, хорошая поддержка трибун, из-за которой порой сложно докричаться до хоккеистов. Из шести игр с «Торпедо» четыре закончились в овертайме. Все игры прошли в напряженной борьбе, поэтому я доволен содержанием игры и победой.

Для нас этот матч был подготовкой к плей-офф. Дали отдохнуть многим ребятам, решили проверить тех, кто играл мало, и они сыграли хорошо. Плей-офф — это такое время, когда хоккеисты получают травмы и приходится варьировать сочетания. У «Северстали» нет таких стопроцентных сочетаний, как, например, у «Торпедо» тройка Гончарук – Кручинин – Коваленко.

Шесть матчей с «Торпедо» были так распределены по сезону, что даже было время соскучиться. То, что в плей-офф маловероятно, что мы опять сыграем друг с другом, не обрадовало и не расстроило. Как есть – так есть. На нашем месте выбирать соперника смысла нет. Если попадем на ЦСКА, то на нас давить ничего не будет.

Против «Торпедо» изначально был бы шанс обыграть. У нас есть опыт. Мы два года играли с «Динамо». Поэтому ЦСКА или «Локомотив»… Да и у «Торпедо» еще шансы есть. Мы же еще с ЦСКА дома играем. Каждый тур все меняется», – сказал главный тренер « ».