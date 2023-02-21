Сергей Федотов: «Андрею Свечникову, возможно, не хватает характера, внутреннего мира»

Теги Каролина НХЛ Андрей Свечников Спорт-Экспресс Хоккей

Сергей Федотов прокомментировал игру форварда «Каролины» Андрея Свечникова.

22-летний не забивает 19 матчей подряд в НХЛ. 

– От Андрея Свечникова ожидали, что он будет суперзвездой. Я был уверен, что он не тот игрок, что ему еще нужно добавлять. Сейчас уже года три он топчется на одном месте, иногда выдавая сумасшедшие серии. Чего ему не хватает? Мне кажется, что, возможно, таланта, потому что мне не верится, что он плохо тренируется или не работает над собой.

– Да, стоит об этом задуматься. Я бы даже сказал, что ему не технического оснащения не хватает, а, возможно, характера, внутреннего мира. Начинал этот сезон Андрей очень здорово, а потом что-то не пошло, – сказал комментатор, эксперт и агент.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PEREGRINATOR
Ответ ildark
Эксперт, агент, психолог, адвокат, сантехник
И, конечно, друг хоккеиста.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Кемеж
Да все от него ждали 100 и более очков. Но ваши ожидания-ваши проблемы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ildark
Эксперт, агент, психолог, адвокат, сантехник
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий