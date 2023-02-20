«У Демченко микротравма. Будет ли готов к следующему матчу, не знаю». Кравец о вратаре «Авангарда»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался о травме вратаря Василия Демченко.
Голкипер не смог доиграть матч с «Барысом» (4:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«У Демченко небольшая микротравма. Будет ли он готов к следующему матчу, пока не знаю, будем лечить, восстанавливать.
У Богдана Киселевича тоже микротравма. Хотим его поберечь для плей-офф», – сказал Кравец.
Мельничук на выход,не взять ли у Сочи-Ска Бердина?вроде может достойно играть,или это глупая затея?
Хотя парень молодой,Звягин мог бы сделать из него думаю достойного вратаря.
Хотя останеться ли сам Звягин,ещё тоже неизвестно.