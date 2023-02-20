«У Демченко микротравма. Будет ли готов к следующему матчу, не знаю». Кравец о вратаре «Авангарда»

Теги Авангард травмы КХЛ Михаил Кравец Василий Демченко Здоровье Хоккей

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался о травме вратаря Василия Демченко.

Голкипер не смог доиграть матч с «Барысом» (4:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«У Демченко небольшая микротравма. Будет ли он готов к следующему матчу, пока не знаю, будем лечить, восстанавливать.

У Богдана Киселевича тоже микротравма. Хотим его поберечь для плей-офф», – сказал Кравец.

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2 комментария

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ненадолго
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Владимир Дьяченко
Народ,а вот если не выгорит у нас с Аликиным,Дорожко уйдет в Ска.
Мельничук на выход,не взять ли у Сочи-Ска Бердина?вроде может достойно играть,или это глупая затея?
Хотя парень молодой,Звягин мог бы сделать из него думаю достойного вратаря.
Хотя останеться ли сам Звягин,ещё тоже неизвестно.
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