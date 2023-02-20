«У Демченко микротравма. Будет ли готов к следующему матчу, не знаю». Кравец о вратаре «Авангарда»

Главный тренер « » высказался о травме вратаря .

Голкипер не смог доиграть матч с «Барысом» (4:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«У Демченко небольшая микротравма. Будет ли он готов к следующему матчу, пока не знаю, будем лечить, восстанавливать.

У Богдана Киселевича тоже микротравма. Хотим его поберечь для плей-офф», – сказал Кравец.