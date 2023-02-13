Горшков об уходе из «Авангарда»: «Всей правды не знаю. Меня подписали первым, а потом – Ткачева, Буше, Найта… От этого место сокращалось»

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Александр Горшков высказался об уходе из «Авангарда». 

Омский клуб обменял нападающего в «Адмирал» в августе – через 3 месяца после подписания. Горшков не провел ни одной игры за сибирскую команду. 

«Что произошло в «Авангарде», где меня обменяли перед сезоном, через три месяца после подписания? Конкретно я не скажу. Я правды всей не знаю.

Наверное, потому что пришли лидеры. Меня подписали самым первым, в начале мая сразу подписали. Как только рынок открылся. Потом они уже начали ребят классных подписывать: Ткачева, Рида Буше, Найта… И от этого место сокращалось.

И, наверное, не хотели держать меня в третьем-четвертом звене. Решили в свободное плавание пустить. Поэтому обменяли», – сказал Горшков. 

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