Горшков об уходе из «Авангарда»: «Всей правды не знаю. Меня подписали первым, а потом – Ткачева, Буше, Найта… От этого место сокращалось»

высказался об уходе из « ».

Омский клуб обменял нападающего в « » в августе – через 3 месяца после подписания. Горшков не провел ни одной игры за сибирскую команду.

«Что произошло в «Авангарде», где меня обменяли перед сезоном, через три месяца после подписания? Конкретно я не скажу. Я правды всей не знаю.

Наверное, потому что пришли лидеры. Меня подписали самым первым, в начале мая сразу подписали. Как только рынок открылся. Потом они уже начали ребят классных подписывать: , Рида Буше, … И от этого место сокращалось.

И, наверное, не хотели держать меня в третьем-четвертом звене. Решили в свободное плавание пустить. Поэтому обменяли», – сказал Горшков.