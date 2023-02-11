Полтапов о книгах: «Вожу с собой Гоголя – «Вечера на хуторе близ Диканьки». Никак начать не получается. Плохо становится»

рассказал, что никак не может начать читать книгу Николая Гоголя.

– Расскажите о своей жизни вне хоккея. Чем интересуетесь?

– В этом сезоне у меня нет никаких хобби и интересов, кроме хоккея. Просто нет времени. Ты либо отдыхаешь, либо играешь, либо тренируешься.

– Ну, а как отдыхаете?

– Лег и лежишь (смеется).

– Фильмы, сериалы, книжки?

– Я вот все вожу с собой Гоголя, все пытаюсь начать его читать, но у меня никак не получается. Мне плохо становится.

– «Мертвые души»?

– Сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки». Все никак не могу начать, – сказал форвард .