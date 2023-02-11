Полтапов о книгах: «Вожу с собой Гоголя – «Вечера на хуторе близ Диканьки». Никак начать не получается. Плохо становится»

Теги ЦСКА КХЛ книги Прохор Полтапов Хоккей

Прохор Полтапов рассказал, что никак не может начать читать книгу Николая Гоголя. 

– Расскажите о своей жизни вне хоккея. Чем интересуетесь?

– В этом сезоне у меня нет никаких хобби и интересов, кроме хоккея. Просто нет времени. Ты либо отдыхаешь, либо играешь, либо тренируешься.

– Ну, а как отдыхаете?

– Лег и лежишь (смеется). 

– Фильмы, сериалы, книжки?

– Я вот все вожу с собой Гоголя, все пытаюсь начать его читать, но у меня никак не получается. Мне плохо становится.

– «Мертвые души»?

– Сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки». Все никак не могу начать, – сказал форвард ЦСКА

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2 комментария

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heivani
Прохор,клин клином вышибают,...посмотри после ,,Вечеров,, ,,Вий,,тот,старый ,с Куравлевым,Варлей.Сразу похорошеет.:-)
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wolkov
ахахахаха, паренек получает азы 5-классника. но боязно🤣🤣🤣🤣
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