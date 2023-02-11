Полтапов о книгах: «Вожу с собой Гоголя – «Вечера на хуторе близ Диканьки». Никак начать не получается. Плохо становится»
Прохор Полтапов рассказал, что никак не может начать читать книгу Николая Гоголя.
– Расскажите о своей жизни вне хоккея. Чем интересуетесь?
– В этом сезоне у меня нет никаких хобби и интересов, кроме хоккея. Просто нет времени. Ты либо отдыхаешь, либо играешь, либо тренируешься.
– Ну, а как отдыхаете?
– Лег и лежишь (смеется).
– Фильмы, сериалы, книжки?
– Я вот все вожу с собой Гоголя, все пытаюсь начать его читать, но у меня никак не получается. Мне плохо становится.
– «Мертвые души»?
– Сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки». Все никак не могу начать, – сказал форвард ЦСКА.
2 комментария