Лемтюгов о том, поможет ли ужесточение лимита молодым игрокам: «Если мы убираем иностранцев, у кого они будут учиться? Должна быть здоровая конкуренция»

высказался о сокращении лимита на легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Поможет ли ужесточение лимита в КХЛ молодым игрокам? Мне, честно, кажется, что нет. Молодого не надо искусственно сажать на лавку – надо, чтобы он играл. Тогда он будет развиваться.

Если мы убираем иностранцев, то у кого они будут учиться? Да, есть хорошие русские ребята, они могут помочь и подсказать. Но если будут качественные иностранцы, то для молодежи будет больше толка. Жизнь покажет, но, мне кажется, нельзя людям давать такую возможность, чтобы они искусственно заходили в лигу.

Знаете, в хоккее как в природе: за жизнь надо драться, за хорошую жизнь надо драться еще сильнее. Нельзя просто сидеть на лавке, получать какие-то деньги и расслабляться. Эти деньги надо зарабатывать, драться, выгрызать себе это место, чтобы все вокруг реально понимали, что ты достоин. Должна быть здоровая, правильная конкуренция – тогда и хоккей будет выше уровнем», – сказал тренер « ».