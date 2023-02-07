Мэттью Ткачак с 5 очками против «Тампы», Зибанежад и Джек Хьюз – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Нью-Джерси Рейнджерс Флорида НХЛ Мика Зибанежад Мэттью Ткачак Джек Хьюз Хоккей

Мэттью Ткачак, Мика Зибанежад и Джек Хьюз – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги первого игрового дня после перерыва на Матч звезд.

Первая звезда – форвард «Флориды» Мэттью Ткачак с 5 (2+3) очками в матче с «Тампой» (7:1). 

Вторая звезда – форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад с 3 (2+1) очками в матче с «Калгари» (5:4 ОТ). 

Третья звезда – форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз с 3 (2+1) очками в матче с «Ванкувером» (5:4 ОТ). 

1 комментарий

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Константин Алабин
Джек Хьюз однако разошёлся неплохо.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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