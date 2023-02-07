Мэттью Ткачак с 5 очками против «Тампы», Зибанежад и Джек Хьюз – звезды дня в НХЛ

Мэттью Ткачак, Мика Зибанежад и Джек Хьюз – звезды дня в .

Лига подвела итоги первого игрового дня после перерыва на Матч звезд.

Первая звезда – форвард «Флориды» с 5 (2+3) очками в матче с «Тампой» (7:1).

Вторая звезда – форвард « » с 3 (2+1) очками в матче с «Калгари» (5:4 ОТ).

Третья звезда – форвард « » Джек Хьюз с 3 (2+1) очками в матче с «Ванкувером» (5:4 ОТ).