Мэттью Ткачак с 5 очками против «Тампы», Зибанежад и Джек Хьюз – звезды дня в НХЛ
Мэттью Ткачак, Мика Зибанежад и Джек Хьюз – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги первого игрового дня после перерыва на Матч звезд.
Первая звезда – форвард «Флориды» Мэттью Ткачак с 5 (2+3) очками в матче с «Тампой» (7:1).
Вторая звезда – форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад с 3 (2+1) очками в матче с «Калгари» (5:4 ОТ).
Третья звезда – форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз с 3 (2+1) очками в матче с «Ванкувером» (5:4 ОТ).
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