Гендиректор «Торпедо»: «Надеюсь, кто-то из игроков уедет в НХЛ, мы только порадуемся. По некоторым ребятам, приехавшим из Северной Америки, уже ходят разговоры»

Генеральный директор « » высказался о возможном переходе игроков в НХЛ.

«В этом сезоне кого-то выделять отдельно – наверное, неблагодарное дело. Потому что прогресс есть у всей команды – у кого-то больше, у кого-то меньше. Ребята развиваются, растут и понимают, что от них хотят тренеры.

У нас одна из самых молодых команд в лиге со средним возрастом 22,5 года. Не может не радовать, что от игры к игре ребята становятся профессионалами. Им еще долго играть на высоком уровне.

Надеюсь, что кто-то из них уедет и в НХЛ, чему мы только порадуемся. Я думаю, что и ребята, которые приехали к нам из Северной Америки, через несколько лет смогут заиграть в НХЛ. По некоторым из них уже ходят разговоры кулуарно», – сказал .