Гендиректор «Торпедо»: «Надеюсь, кто-то из игроков уедет в НХЛ, мы только порадуемся. По некоторым ребятам, приехавшим из Северной Америки, уже ходят разговоры»

Теги Торпедо Александр Харламов КХЛ Хоккей

Генеральный директор «Торпедо» высказался о возможном переходе игроков в НХЛ. 

«В этом сезоне кого-то выделять отдельно – наверное, неблагодарное дело. Потому что прогресс есть у всей команды – у кого-то больше, у кого-то меньше. Ребята развиваются, растут и понимают, что от них хотят тренеры.

У нас одна из самых молодых команд в лиге со средним возрастом 22,5 года. Не может не радовать, что от игры к игре ребята становятся профессионалами. Им еще долго играть на высоком уровне.

Надеюсь, что кто-то из них уедет и в НХЛ, чему мы только порадуемся. Я думаю, что и ребята, которые приехали к нам из Северной Америки, через несколько лет смогут заиграть в НХЛ. По некоторым из них уже ходят разговоры кулуарно», – сказал Александр Харламов.

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4 комментария

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Алекс Я
Ответ Тёмыч Денисов
Наверное, потому что это лучшая лига в мире, это не их проблема,что в нашей стране не самая сильная лига по отношению к нхл
Ты не понял вопроса,что хорошего для российского болельщика,что наши игроки уезжают?
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тёмыч Денисов
Ответ Алекс Я
А что хорошего в том ,что наши игроки уезжают в НХЛ?
Наверное, потому что это лучшая лига в мире, это не их проблема,что в нашей стране не самая сильная лига по отношению к нхл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Х
Ответ Алекс Я
А что хорошего в том ,что наши игроки уезжают в НХЛ?
%!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алекс Я
А что хорошего в том ,что наши игроки уезжают в НХЛ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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