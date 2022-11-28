Гендиректор «Торпедо» о Ларионове: «Человек живет хоккеем, много изучает. Черпает много информации из футбола – он такой, разносторонний человек»

Генеральный директор «Торпедо» описал манеру работы .

– Игорь Николаевич со своей стороны рассказывал, как он оказался в «Торпедо». Как этот процесс выглядел для вас?

– Ларионова я знаю сто лет, очень-очень-очень давно. Знал его еще игроком, причем игроком ЦСКА, и тренером сборных. Человек живет хоккеем, много изучает.

И не только хоккей, черпает много информации из футбола – то есть он такой, разносторонний человек. Ему интересно, как работают большие тренеры – и хоккейные, и футбольные. Из любых видов спорта старается вытащить что-то, что можно было бы применить в хоккее.

Работая главным тренером сборной (в 2020-2021 годах Ларионов возглавлял молодежку – Sports.ru), он собирал по игрокам очень много информации. То есть обзванивал руководителей клубов – даже если там было один-два человека – и конкретно так разговаривал. У нас несколько человек входили в обойму – и Ларионов все равно звонил.

Мы с ним проговаривали слабые и сильные стороны. Вот у него такой подход – даже если это короткие турниры из трех игр, он так привык, наверное, ему так спокойнее.

И что самое интересное: сначала мы разговаривали до турнира, потом мне самому становилось интересно, как наши сыграли там у него, и мы созванивались после. Он рассказывал какие-то вещи – необязательно из того, что творилось на поле.

Очень много обсуждали психологию – потому что есть этапы взросления игроков, очень много всего в связке агенты-родители, и чтобы ребята выходили на более профессиональный уровень, надо это приводить в порядок. Не у каждого игрока в 16-17 лет есть нужные знания.

Вот так мы постоянно обсуждали – одно-второе-третье. Чисто про хоккей, я спрашивал – что вы думаете о «Торпедо», об игре, об игроках. Потом началась пандемия, чемпионат остановили, и я спросил, нет ли у него желания поработать в . Он ответил, что ему было бы интересно. Тем более, у него и контракт с ФХР заканчивался.

– То есть вы разговаривали где-то в течение года-полутора до назначения.

– Да, это не было каким-то спонтанным решением. После ухода мы обсуждали с разных кандидатов. В любом клубе – будь то ЦСКА, «Торпедо» или «Ак Барс» – есть наблюдательные советы, и, как правило, назначение главного тренера – прерогатива этого высшего эшелона, а менеджмент выносит предложение на обсуждение.

То же самое было у нас. Мы изучали все варианты, обсуждали, доказывали – и вот результат – сказал в интервью Sports.ru.

«Покупать игроков за 30-50-80 млн – путь в никуда». Поговорили с Александром Харламовым – именно он привел Ларионова в «Торпедо»