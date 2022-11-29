Гендиректор «Торпедо»: «Мы забивали по 5-6 голов, и люди подумали, что мы каждую игру должны забивать по шесть. Этого не будет»

Александр Харламов поделился мнением о результативности «Торпедо».

– Когда Ларионов работал в молодежке, я сам столкнулся вот с какой проблемой. Его команда в шикарном стиле победила на взрослом Кубке «Карьялы», но на финише МЧМ забуксовала – в том числе получила 0:5 от Канады в полуфинале. И даже мне в текстах было тяжело защищать его идеи – по-моему, совершенно правильные – потому что люди писали: а где игра, где результат? Вот вы были готовы к тому, что «Торпедо» начало бы не с серии побед, а наоборот?

– Я думаю, да. Нужно придерживаться пути, который ты для себя наметил. Результат – придет.

Мы на коротком отрезке столкнулись с похожим явлением: были игры, где мы забили много голов, пять-шесть, и люди подумали, что мы теперь каждую игру должны забивать по шесть.

Понятно, что этого не будет. Мы как наметили, так и двигаемся. Это непростая работа, и для ребят в том числе – научиться играть правильно, современно. И тренеры им в этом помогают.

– Я подумал, что есть такой момент – в Казани много опытных игроков, и Коле Коваленко могли говорить: сыграешь плохо – посадим на скамейку. У вас он чувствует больше доверия.

– У нас тоже нет такого, что все бегут с шашками наголо. У каждого есть свои задания, все понимают, что нужно делать.

Но хоккей – это игра, где ошибки будут всегда, и ошибаться будут все и не раз. Главное – поправлять ошибки так, чтобы игрок правильно это воспринял. Конечно, когда ошибся и сел на пять игр – это своеобразный подход.

Если посмотреть на работу Ларионова в сборных – не просто же так игроки, которые давали интервью после турниров, говорили: «Вот это да, вот это подход! Как человек объясняет, раскладывает все по полочкам».

Плюс – не обязательно же только про хоккей говорить. Есть масса вещей, которые легенда может посоветовать.

Человек с таким багажом знает все о том, как готовиться, что есть, сколько спать и что делать вообще. Пацанам это очень интересно. А если ты свою карьеру выстраиваешь вдолгую – конечно, ты будешь прислушиваться.

Мы ездим на матчи, и парни из других клубов до сих пор к Ларионову подходят, здороваются, спрашивают как дела, советуются, ехать или не ехать в Америку, допустим. Это о многом говорит. И это подход нашего клуба и тренеров к игрокам, – сказал генеральный директор «Торпедо» в интервью Sports.ru.

«Покупать игроков за 30-50-80 млн – путь в никуда». Поговорили с Александром Харламовым – именно он привел Ларионова в «Торпедо»