Петтерссон выиграл конкурс на самый сильный бросок на Матче звезд НХЛ (166,1 км/ч). У Овечкина – 4-й результат

Элиас Петтерссон выиграл конкурс на самый сильный бросок на звезд .

У каждого игрока было две попытки броска по воротам с 30 футов (9,1 метра), засчитывался лучший результат после попадания в ворота.

Петтерссон – 4-й нападающий в истории, ставший победителем. В прошлый раз это удалось в 2018 году.

Рекордсменом конкурса является Здено Хара (2012 год, 175,1 километра в час).

GEICO NHL Hardest Shot

1. Элиас Петтерссон (« ») – 166,08 км/ч

2. Расмус Далин (« ») – 164,63 км/ч

3. Джош Моррисси («Виннипег») – 154,01 км/ч

4. Александр Овечкин («Вашингтон») – 153,05 км/ч

5. Сет Джонс («Чикаго») – 152,40 км/ч