Петтерссон выиграл конкурс на самый сильный бросок на Матче звезд НХЛ (166,1 км/ч). У Овечкина – 4-й результат

Теги Баффало Вашингтон Чикаго Ванкувер Матч звезд НХЛ Александр Овечкин НХЛ Виннипег Сет Джонс Джош Моррисси Расмус Далин Элиас Петтерссон Хоккей

Элиас Петтерссон выиграл конкурс на самый сильный бросок на Матче звезд НХЛ.

У каждого игрока было две попытки броска по воротам с 30 футов (9,1 метра), засчитывался лучший результат после попадания в ворота.

Петтерссон – 4-й нападающий в истории, ставший победителем. В прошлый раз это удалось Александру Овечкину в 2018 году. 

Рекордсменом конкурса является Здено Хара (2012 год, 175,1 километра в час).

GEICO NHL Hardest Shot

1. Элиас Петтерссон («Ванкувер») – 166,08 км/ч

2. Расмус Далин («Баффало») – 164,63 км/ч

3. Джош Моррисси («Виннипег») – 154,01 км/ч

4. Александр Овечкин («Вашингтон») – 153,05 км/ч

5. Сет Джонс («Чикаго») – 152,40 км/ч

7 комментариев

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Wff
Ответ Вадим Кемеж
А рекорд какой вообще? Помню Хара шпулял классно.
Я офигеваю! Щуплый Петтерссон! Мне казалось, что сила броска зависит сильно от массы
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Andrey Wolf
Петерсон, мягко говоря, не самый атлетичный игрок нхл, но влупил мощнее всех. Действительно неординарный человек.
0
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e1ther - e1ther
Какая же это шляпа всё таки ОСГ))хорошо что я уже давно понял, что надо спать, когда они этот уикенд проводят)
+2
-1
+1
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Вадим Кемеж
Ответ Александр Балабанов
А почитать?
👍👍
0
0
0
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AminO2
Штанга, в этот раз, сыграла за Петтерссена. Овечкину он-таймером удобнее. У конкурентов не было б шансов.
0
-2
-2
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Александр Балабанов
Ответ Вадим Кемеж
А рекорд какой вообще? Помню Хара шпулял классно.
А почитать?
+4
0
+4
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Вадим Кемеж
А рекорд какой вообще? Помню Хара шпулял классно.
0
-1
-1
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