Петтерссон выиграл конкурс на самый сильный бросок на Матче звезд НХЛ (166,1 км/ч). У Овечкина – 4-й результат
Элиас Петтерссон выиграл конкурс на самый сильный бросок на Матче звезд НХЛ.
У каждого игрока было две попытки броска по воротам с 30 футов (9,1 метра), засчитывался лучший результат после попадания в ворота.
Петтерссон – 4-й нападающий в истории, ставший победителем. В прошлый раз это удалось Александру Овечкину в 2018 году.
Рекордсменом конкурса является Здено Хара (2012 год, 175,1 километра в час).
GEICO NHL Hardest Shot
1. Элиас Петтерссон («Ванкувер») – 166,08 км/ч
2. Расмус Далин («Баффало») – 164,63 км/ч
3. Джош Моррисси («Виннипег») – 154,01 км/ч
4. Александр Овечкин («Вашингтон») – 153,05 км/ч
5. Сет Джонс («Чикаго») – 152,40 км/ч
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