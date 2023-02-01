Генменеджер «Калгари» о дедлайне: «Мы ищем форварда. Смотрим и в своей системе»

Генменеджер «Калгари» заявил, что клубу нужно усиление линии атаки перед дедлайном.

«Флэймс» идут на 18-м месте в по числу заброшенных шайб.

«Да, я ясно обозначил, что мы ищем форварда. Мы смотрим и в своей системе, есть ли там кто-нибудь, кто уже сейчас может вписаться в состав.

Речь прежде всего идет о поиске хорошего игрока. В прошлом я не хотел выходить на рынок «аренды» (т.е. выменивать игроков с последним годом контракта, которые летом выходят на рынок – прим. Sports.ru) и жертвовать активами ради краткосрочной выгоды.

В любом случае, легче сказать, чем сделать. Таких игроков трудно найти. Их не получить бесплатно», – сказал Брэд Треливинг.

В этом сезоне клуб вызывал из фарм-клуба форвардов Уолкера Дюра (25 лет, 8 игр, 2+0) и Джейкоба Пеллетье (21 год, 4 игры, 0+0).

Саттер о дебюте Пеллетье за «Калгари»: «Под каким номером он играл?»