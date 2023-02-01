Генменеджер «Калгари» о дедлайне: «Мы ищем форварда. Смотрим и в своей системе»

Теги возможные переходы Калгари НХЛ Брэд Треливинг Джейкоб Пеллетье Уолкер Дюр Хоккей

Генменеджер «Калгари» заявил, что клубу нужно усиление линии атаки перед дедлайном.

«Флэймс» идут на 18-м месте в НХЛ по числу заброшенных шайб. 

«Да, я ясно обозначил, что мы ищем форварда. Мы смотрим и в своей системе, есть ли там кто-нибудь, кто уже сейчас может вписаться в состав. 

Речь прежде всего идет о поиске хорошего игрока. В прошлом я не хотел выходить на рынок «аренды» (т.е. выменивать игроков с последним годом контракта, которые летом выходят на рынок – прим. Sports.ru) и жертвовать активами ради краткосрочной выгоды.

В любом случае, легче сказать, чем сделать. Таких игроков трудно найти. Их не получить бесплатно», – сказал Брэд Треливинг. 

В этом сезоне клуб вызывал из фарм-клуба форвардов Уолкера Дюра (25 лет, 8 игр, 2+0) и Джейкоба Пеллетье (21 год, 4 игры, 0+0).

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1 комментарий

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Сергей Орлов
В третьем звене поищи, а то во втором у тебя Юбердо с двумя поленьями.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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