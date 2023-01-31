Нижегородский депутат о «Торпедо»: «Принято считать, что выигрывает бюджет клуба, а не команда. Ларионов и его ребята доказывают, что это не так!»

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода поделился мнением о «Торпедо».

Вчера команда тренера Игоря Ларионова обыграла СКА (2:1 Б) на выезде в матче Фонбет чемпионата .

«Мы уже соскучились по большим победам! Так уж сложилось, что наши хоккеисты давно не баловали нас крупными успехами. Помню, как раньше в советские времена каждая победа « » над лидером чемпионата ЦСКА становилась событием городского масштаба.

А теперь в лидерах уже питерский клуб СКА, который в упорном матче уступил нашей команде. В западной конференции «Торпедо» теперь занимает высокое и почетное второе место. Впереди плей-офф Кубка Гагарина – верю, что мы выступим достойно и пройдем как можно дальше.

Что происходит с командой в этом сезоне? Эту загадку обсуждают болельщики и комментаторы из разных городов. Прежде всего стоит отметить роль главного тренера Игоря Ларионова. В свое время он был нападающим того самого легендарного ЦСКА, а в НХЛ его звали «Профессор».

Ему удалось буквально заставить хоккеистов «Торпедо» поверить в свои силы – что они могут все. Принято считать, что выигрывает не команда, а бюджет клуба. Игорь Ларионов и его ребята уверенно доказывают, что это не так!

Если «Торпедо» занимает второе место в западной конференции, то на востоке также на втором месте идет казанский «Ак Барс», который вновь возглавил . Он побеждал на чемпионатах мира как игрок и тренер, завоевывал .

Его родовые корни идут с нашей земли, из села Пица Сергачского района. Он бывает здесь, относится к Нижегородской области с особым уважением. Много лет его коллегой по тренерскому цеху был наш Михаил Варнаков, а нижегородские хоккеисты успешно играли в « ».

У казанского клуба даже есть нижегородская группа поддержки, которая очень заметна во время телевизионных трансляций. Думаю, дружеские отношения между нашими командами нужно укреплять и развивать! Готов лично этому содействовать как депутат городской Думы и активный участник спортивного движения.

В заключение хочу перекинуть мостик от профессионального к массовому спорту. В этом году на реализацию мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде будет направлено 1,5 млрд рублей.

На эти средства будут строиться новые и ремонтировать действующие спортивные площадки, закупаться оборудование, проводиться соревнования и бесплатные уличные тренировки. Чемпионами не рождаются, ими становятся! Поэтому будем создавать для этого все необходимые условия», – сказал депутат и директор спортивной школы «Сормово» Юрий Ерофеев.