Скабелка о матче с «Динамо»: «Одна из лучших игр «Барыса» в сезоне по энергии, страсти, желанию»

Теги Андрей Скабелка КХЛ Барыс Динамо Sports.ru - Казахстан Хоккей

Андрей Скабелка высказался после матча против «Динамо» (1:2 ОТ).

«Хороший матч. Спасибо болельщикам, сегодня была хорошая хоккейная атмосфера. Наверное, на свой взгляд скажу, что сегодня была одна из лучших игр в сезоне. Именно во всех компонентах – по энергии, страсти, желанию.

Единственное, чего нам не хватило – это, конечно, хладнокровия в завершении. Создавали немало моментов. Несмотря на то, что сегодня у нас был шестой матч через день, у нас было приличное движение в первых двух периодах, выигрывали много единоборств и создавали моменты.

Не хватило немного на концовку, на третий период, так уже, наверное, без моментов играли. Обидно проигрывать такие матчи, но, тем не менее, готовимся дальше. Через два дня новый вызов, готовимся к следующему матчу», – сказал главный тренер «Барыса».

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алик1964
Ответ Саша Чугунков
Подбор игроком фигня, не Скабелка их подбирал состав на сезон!! Нет у вас молодёжи как у нас в Минске, будем честны, но и в тоже время что ваш что и наш клуб зависит от хороших легионеров, но у нас хорошо одно, что молодёжь заиграла, есть прекспективы!!
Да, есть у нас всё, да не всё и все подлежат к такому искусству как хоккей, и не всем доступен пока работает система брат/ сват/ сотрусилник,,,, тд тп, так что держи краба)!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша Чугунков
Ответ Алик1964
А шо не быгралиии динамик 🔊)))! Где победооо?!))
Подбор игроком фигня, не Скабелка их подбирал состав на сезон!! Нет у вас молодёжи как у нас в Минске, будем честны, но и в тоже время что ваш что и наш клуб зависит от хороших легионеров, но у нас хорошо одно, что молодёжь заиграла, есть прекспективы!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алик1964
А шо не быгралиии динамик 🔊)))! Где победооо?!))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
Играли, и в правду, неплохо, чуть-чуть не хватило😏
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий