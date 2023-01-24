Ласьков о возможной отставке Воробьева: «Предпосылок нет. Были психологические спады, но ни одна команда не обходится без этого»

заявил, что предпосылок для отставки тренера «Металлурга» нет.

«Никаких конкретных вещей от президента и руководства клуба нет, предпосылок [для отставки] нет.

Да, у команды были определенные психологические спады, но ни одна команда не обходится без этого. У нас есть основная цель – победа в Кубке Гагарина», – сказал первый вице‑президент и директор « ».