Ласьков о возможной отставке Воробьева: «Предпосылок нет. Были психологические спады, но ни одна команда не обходится без этого»
Сергей Ласьков заявил, что предпосылок для отставки тренера «Металлурга» Ильи Воробьева нет.
«Никаких конкретных вещей от президента и руководства клуба нет, предпосылок [для отставки] нет.
Да, у команды были определенные психологические спады, но ни одна команда не обходится без этого. У нас есть основная цель – победа в Кубке Гагарина», – сказал первый вице‑президент и директор «Металлурга».
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