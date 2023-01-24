Ласьков о возможной отставке Воробьева: «Предпосылок нет. Были психологические спады, но ни одна команда не обходится без этого»

Теги Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Сергей Ласьков Хоккей

Сергей Ласьков заявил, что предпосылок для отставки тренера «Металлурга» Ильи Воробьева нет.

«Никаких конкретных вещей от президента и руководства клуба нет, предпосылок [для отставки] нет.

Да, у команды были определенные психологические спады, но ни одна команда не обходится без этого. У нас есть основная цель – победа в Кубке Гагарина», – сказал первый вице‑президент и директор «Металлурга».

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