Бадюков о «Сочи»: «Стараемся сделать команду, которая будет не только попадать в плей-офф, но и ставить более высокие задачи»

рассказал о целях «Сочи» на будущее.

– В следующем году у «Сочи» будет такая же молодая команда без явных спортивных задач?

– У нас всегда серьезные спортивные задачи, так как мы сами спортивные люди. С кем ни поговоришь из тренерского штаба – все хотят побеждать. Мы видим, что это возможно сделать в нашей системе. В поступательном движении через молодежную команду мы можем добиться многого.

В следующем сезоне в основную команду зайдет очень сильное поколение. Конкуренция будет очень высокой. Мы учтем ошибки, которые сделали сейчас, в том числе с легионерами. Думаю, что будет все именно так, как хотят болельщики. Я понимаю, что сейчас они отзываются о нашей игре не лучшим образом, в том числе и обо мне. Но это наш удел. И мой лично.

Поверьте, мы стараемся сделать нашу систему такой, которая будет приносить результат. В том числе и главную команду, которая будет не только попадать в плей-офф, но и ставить более высокие задачи.

– Останетесь ли вы в «Сочи»? Ваш контракт заканчивается.

– Пока не разговаривали. Спортивную задачу мы не выполнили. В любом случае мы работаем над формированием команды на следующей сезон. Я там буду работать или кто-то еще – не важно.

– Много ли игроков покинет команду? Наверняка уйдут ветераны и , иностранцы.

– Постараемся прежде всего создать конкуренцию, в том числе и в концовке регулярного чемпионата. Повторюсь – будем следить за «Капитаном». Потому что его успех будет очень многому способствовать в дальнейшем, – сказал заместитель генерального директора по спортивным операциям « ».