Джек Хьюз забросил 30 шайб в 46 матчах – 3-й результат в истории франшизы «Нью-Джерси»

Теги рейтинги Нью-Джерси Пол Гарднер НХЛ Клод Лемье Джек Хьюз Хоккей

Джек Хьюз забросил 30 шайб в 46 матчах – 3-й результат в истории франшизы «Нью-Джерси».

21-летний форвард набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (2:1 ОТ).

На его счету стало 58 (30+28) очков в 46 играх – новый личный рекорд результативности за сезон. 

В истории франшизы (включая достижения «Канзас-Сити Скаутс» и «Колорадо Рокис») только 2 игрока забросили 30 шайб в сезоне быстрее. Это Пол Гарднер (сезон-1977/78, за 44 игры, «Рокис») и Клод Лемье (сезон-1991/92, за 45 игр, «Девилс»). 

Первый номер драфта НХЛ-2019 также продолжает улучшать свой личный снайперский рекорд. 

3 комментария

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Zomourning33
50 шайб еще никто не забивал за сезон у этой франшизы. Джионта в сезоне 2005-2006 забил 48 голов.
+3
0
+3
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Sergio19882007
Хьюз хорош)лучший первый номер за последние годы)
+13
0
+13
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te quiero
Почему-то вспомнился Никита Гусев. Хьюзу тогда всего 18 было.
+1
-2
-1
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