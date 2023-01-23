Джек Хьюз забросил 30 шайб в 46 матчах – 3-й результат в истории франшизы «Нью-Джерси».

забросил 30 шайб в 46 матчах – 3-й результат в истории франшизы « ».

21-летний форвард набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (2:1 ОТ).

На его счету стало 58 (30+28) очков в 46 играх – новый личный рекорд результативности за сезон.

В истории франшизы (включая достижения «Канзас-Сити Скаутс» и «Колорадо Рокис») только 2 игрока забросили 30 шайб в сезоне быстрее. Это Пол Гарднер (сезон-1977/78, за 44 игры, «Рокис») и (сезон-1991/92, за 45 игр, «Девилс»).

Первый номер драфта НХЛ-2019 также продолжает улучшать свой личный снайперский рекорд.