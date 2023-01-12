Воробьев о поражении от «Адмирала»: «Металлургу» нужны мужики. Ситуация сложная, надо переламывать»

назвал сложной ситуацию в «Металлурге» после поражения от « » (1:2 Б).

Магнитогорцы проиграли 6 из 8 последних игр.

– За пять минут мы сделали свою ошибку. Вели в счете, но проиграли игру по буллитам – хотя бы одну или две надо забивать на буллитах. Поэтому надо переламывать ситуацию. Ситуация сложная. Нужны мужики.

– Что помешало забить больше одного гола в основное время?

– Хороший вопрос. Если бы мы забивали, как в прошлом году, то проблем было бы намного меньше. Но не забиваем пока.

– А в чем глобальная разница с прошлым годом?

– Разница в том, что против нас играют иначе. Нас все время встречают.

В прошлом году у нас были частые контратаки, мы убегали. А сейчас нас немного изучили и все команды. Как минимум – три наверху, а то и четыре сразу нас встречают. Пробиться нелегко.

– Вы сказали, что нужны мужики. В вашем понимании – как их сделать и все ли готовы, чтобы быть в такой момент мужиками?

– Я надеюсь, что все готовы. По-другому не получится.

– У вас есть какой-то рецепт?

– Ищем, – сказал главный тренер « ».