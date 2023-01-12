Воробьев о поражении от «Адмирала»: «Металлургу» нужны мужики. Ситуация сложная, надо переламывать»
Илья Воробьев назвал сложной ситуацию в «Металлурге» после поражения от «Адмирала» (1:2 Б).
Магнитогорцы проиграли 6 из 8 последних игр.
– За пять минут мы сделали свою ошибку. Вели в счете, но проиграли игру по буллитам – хотя бы одну или две надо забивать на буллитах. Поэтому надо переламывать ситуацию. Ситуация сложная. Нужны мужики.
– Что помешало забить больше одного гола в основное время?
– Хороший вопрос. Если бы мы забивали, как в прошлом году, то проблем было бы намного меньше. Но не забиваем пока.
– А в чем глобальная разница с прошлым годом?
– Разница в том, что против нас играют иначе. Нас все время встречают.
В прошлом году у нас были частые контратаки, мы убегали. А сейчас нас немного изучили и все команды. Как минимум – три наверху, а то и четыре сразу нас встречают. Пробиться нелегко.
– Вы сказали, что нужны мужики. В вашем понимании – как их сделать и все ли готовы, чтобы быть в такой момент мужиками?
– Я надеюсь, что все готовы. По-другому не получится.
– У вас есть какой-то рецепт?
– Ищем, – сказал главный тренер «Металлурга».
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