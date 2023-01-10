Винсент Трочек: «Хочу, чтобы на меня и Зибанежада смотрели как на одних из лучших первых двух центров в НХЛ. Я хочу выйти на другой уровень»

Теги Рейнджерс НХЛ Мика Зибанежад Винсент Трочек Хоккей

Винсент Трочек ответил на вопрос о том, что в «Рейнджерс» он пришел на место Райана Строума.

Нападающий перешел в межсезонье в клуб из Нью-Йорка, чтобы заменить ушедшего из команды Строума на позиции центрфорварда второго звена.

«Да, я выполняю определенную роль, которая была вакантной. Но в то же время я не хочу просто выполнять эту роль. Хочу делать больше. Я хочу идти выше и дальше. 

Хочу, чтобы на меня и Мику Зибанежада смотрели как на одних из лучших центров первого и второго звеньев в лиге. Вот какой должна быть моя роль.

Думаю, что мы сможем этого достичь. Я не из тех парней, которые будут удовлетворены происходящим. Хочу выйти на другой уровень.

Считаю, что с каждым годом я становлюсь лучше, особенно в новой команде. Мне нужно было время, чтобы адаптироваться, поэтому начало выдалось немного медленным», – сказал Трочек, набравший 30 (13+17) очков в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ.

1 комментарий

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Антон
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Было бы здорово. И Какко там пинайте.
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