Фиала сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Вегасом». Он набрал первые 40 очков за «Кингс» быстрее всех за 17 лет

сделал 2-й хет-трик в в матче с « ».

26-летний швейцарец помог « » обыграть «Голден Найтс» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хет-трик стал для него вторым в лиге. У Фиалы 42 (13+29) очка в 43 играх сезона.

Он набрал первые 40 очков за «Кингс» быстрее любого новичка команды (считая как новичков лиги, так и нет) с сезона-2005/06. Тогда это удалось (за 34 игры) и Крэйгу Конрою (за 40 игр).