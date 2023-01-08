Фиала сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Вегасом». Он набрал первые 40 очков за «Кингс» быстрее всех за 17 лет
Кевин Фиала сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Вегасом».
26-летний швейцарец помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Голден Найтс» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Хет-трик стал для него вторым в лиге. У Фиалы 42 (13+29) очка в 43 играх сезона.
Он набрал первые 40 очков за «Кингс» быстрее любого новичка команды (считая как новичков лиги, так и нет) с сезона-2005/06. Тогда это удалось Паволу Демитре (за 34 игры) и Крэйгу Конрою (за 40 игр).
Тогда "рвало " звено Фролов-Конрой-Демитра