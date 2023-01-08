Фиала сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Вегасом». Он набрал первые 40 очков за «Кингс» быстрее всех за 17 лет

Теги Лос-Анджелес Павол Демитра Крэйг Конрой НХЛ Вегас Кевин Фиала Хоккей

Кевин Фиала сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Вегасом».

26-летний швейцарец помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Голден Найтс» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 

Хет-трик стал для него вторым в лиге. У Фиалы 42 (13+29) очка в 43 играх сезона.

Он набрал первые 40 очков за «Кингс» быстрее любого новичка команды (считая как новичков лиги, так и нет) с сезона-2005/06. Тогда это удалось Паволу Демитре (за 34 игры) и Крэйгу Конрою (за 40 игр). 

3 комментария

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AL27
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Ответ вперёд спартак
День "Хет триков"
Да, аж три штуки. Ещё и Пастрняк не забил в пустые на последней минуте матча против Сан-Хосе, было бы четыре ..)
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вперёд спартак
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День "Хет триков"
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+2
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bes_na_tatami
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Молодец. Кингз уже давно играет так, что такой скромный результат по меркам нхл тянет на рекорд королей.
Тогда "рвало " звено Фролов-Конрой-Демитра
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