Юров считает, что Бедарда выберут под 1-м номером на драфте: «Помню, как он в финале ЮЧМ убрал защитника и забил с неудобной. Уже тогда понимал, что Коннор – номер один»
Данила Юров заявил, что Коннор Бедард будет выбран под первым номером на драфте НХЛ-2023.
– Недавно в Канаде завершился молодежный чемпионат мира. Следили за ним?
– Нет. Времени особо не было. Идет регулярка – перелеты, переезды. В Новый год было не до МЧМ. Хотелось насладиться временем с семьей. Посмотрел только хайлайты с финала.
– Канадец Коннор Бедард действительно такой крутой? Вы же играли против него на юниорском чемпионате мира.
– Да.
Помню, как тогда в финале он убрал под себя защитника при входе в зону и забил с неудобной руки под перекладину. Больше ничего не помню. Но я тогда уже понимал, что он – безоговорочный номер один.
– Вы про то, что Бедарда заберут под первым номером ближайшего драфта НХЛ?
– Да, – сказал нападающий «Металлурга» и проспект «Миннесоты».
2 комментария