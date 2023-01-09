Александр Хованов: «Не считаю, что возвращение в Россию – шаг назад. Это правильное решение с моей стороны»

высказался о возвращении в Россию из системы «Миннесоты».

– Этим летом вы во второй раз вернулись из США в Россию. Когда поняли, что предстоит снова ехать на родину?

– В июле уже прошлого года у меня оставался год по контракту с «Миннесотой». Я до последнего был уверен, что все решится моим возвращением в Россию. Все-таки тот год вышел скомканным: было много травм, приходилось набирать форму, всего сыграл около 25 матчей за клуб, да и игровое время в них было не таким уж большим.

После сезона разговаривал с тренерами «Миннесоты», генеральным менеджером – они хотели, чтобы я вернулся в Северную Америку, всегда держали меня на контроле: спрашивали, чем занимаюсь, как готовлюсь к сезону. Но я планировал вернуться в Россию. Так получилось, что меня выставили на драфт отказов, чтобы я мог играть на родине, тем самым начав новый этап в карьере.

Весь процесс происходил долго. У «Ак Барса» начались сборы, я переживал, что не мог начать тренироваться с командой. Но все решилось благополучно – спасибо за это агенту.

Я же ни в коем случае не считаю, что мое возвращение в Россию – это шаг назад. Это правильное решение с моей стороны – смотрю только вперед и ставлю исключительно высокие цели, – сказал нападающий.

Напомним, в октябре « » отправил форварда в « ».