Чехия вышла в финал МЧМ впервые с 2001 года, отыгравшись на 59:21 полуфинала со Швецией и победив в овертайме

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Сборная Чехии вышла в финал молодежного чемпионата мира впервые за 22 года.

Команда под руководством тренера Радима Рулика одержала победу над сборной Швеции (2:1 ОТ) в полуфинале МЧМ-2023.

Чешская сборная с 22-й минуты уступала 0:1 и смогла отыграться за 39 секунд до конца третьего периода, когда 19-летний Давид Иржичек, защитник системы «Коламбуса», сравнял счет щелчком с левого фланга. В этой ситуации чешские игроки находились вшестером на льду – вратарь был заменен на дополнительного игрока.

За 50 секунд до завершения овертайма сборная Чехии выиграла матч благодаря заброшенной шайбе 18-летнего Иржи Кулиха – нападающий является представителем системы «Баффало».

Таким образом, Чехия вышла в финал молодежного чемпионата мира впервые с 2001 года.

В финале МЧМ-2023 сборная Чехии сыграет с победителем полуфинала США – Канада.

Добавим, что сборная Чехии выиграла 5 из 6 матчей на турнире, уступив только Швеции (2:3 ОТ) на групповом этапе.

7 комментариев

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Иван Шуткин
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Красавчики!!
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AnTikVar
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Закралась мыслишка минут за 5 до конца матча, что зря чехи все патроны выпустили в сыроваров))) но нашлись по карманам нз на два выстрела)
Та уникальная ситуация, когда радуешься, что Чехия с крутым хоккеем проходит Швецию с антихоккеем (утрирую, но смысл такой)
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VitalWay
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Если кто помнит ЧМ 2010 в Германии гол Рахунека 2-2так же с пустыми воротами той же Швеции аналогично в 1/2 дальше по буллитам,вышли в финал с Россией 2-1,обыгравшей там хозяев немцев .Кто его знает может по обратной восходящей хоккейная Чехия наконец проснётся и вернётся в элиту мирового хоккея.
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bailen
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Чехи ментальные звери! Их форчек всю игру - просто феноменален. Мало того, что шведы сами играли в трусливый хоккей на отбросах, так еще и чехам не давали играть. Канадские судьи мстили за группу, не дав шведам несколько 100% удалений, и оставив Чехов в 3, когда было обоюдное. Но они не сломались, вытащили на морально-волевых, и затащили ОТ. Это тот сытый молодежный хоккей, который мы так любим!
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Nik1410
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Чехи и в правду молодцы! Затащили казалось бы уже проигранный матч-впереди Канада, а там может быть все что угодно!
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Donbass
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Суперинтригующий и увлекательный первый полуфинал в исполнении Чехии!
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Кувалда для Ватанов
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Красивая Волевая Победа
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