Чехия вышла в финал МЧМ впервые с 2001 года, отыгравшись на 59:21 полуфинала со Швецией и победив в овертайме

вышла в финал молодежного чемпионата мира впервые за 22 года.

Команда под руководством тренера Радима Рулика одержала победу над сборной Швеции (2:1 ОТ) в полуфинале МЧМ-2023.

Чешская сборная с 22-й минуты уступала 0:1 и смогла отыграться за 39 секунд до конца третьего периода, когда 19-летний , защитник системы «Коламбуса», сравнял счет щелчком с левого фланга. В этой ситуации чешские игроки находились вшестером на льду – вратарь был заменен на дополнительного игрока.

За 50 секунд до завершения овертайма сборная Чехии выиграла матч благодаря заброшенной шайбе 18-летнего – нападающий является представителем системы «Баффало».

Таким образом, Чехия вышла в финал молодежного чемпионата мира впервые с 2001 года.

В финале МЧМ-2023 сборная Чехии сыграет с победителем полуфинала США – Канада.

Добавим, что сборная Чехии выиграла 5 из 6 матчей на турнире, уступив только Швеции (2:3 ОТ) на групповом этапе.