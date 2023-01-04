Алексей Жамнов: «ЧМ без России – большой минус для всего хоккея. Сроки проведения Кубка мира передвигаются из-за того, что там хотят видеть нашу команду»

Алексей Жамнов считает чемпионаты мира без сборной России большим минусом для всего хоккея.

«Что касается пожеланий на 2023 год, то хотелось бы, конечно, понимания, как в дальнейшем все будет развиваться. Для сборной же хочется понимания именно по международному календарю – это одна из главных задач. Надеюсь, что спорт окажется вне политики, и сборную вернут.

Оптимизм в этом плане появился больше после того, как НХЛ выступила с заявлением о проведении Кубка мира. Если даже посмотреть на эти сроки, они передвигаются из-за того, что там хотят видеть сборную России.

И это большой плюс для нас, может, это сподвигнет к возвращению нашей команды на международную арену. Потому что чемпионаты мира без сборной России – это большой минус для всего хоккея», – сказал главный тренер сборной России.